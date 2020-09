Vincent Lindon raconte son gros clash avec François Damiens sur le tournage de « Mon cousin » !

Une nouvelle comédie française sortira bientôt. Intitulée « Mon Cousin », on retrouvera 2 acteurs principaux : Vincent Lindon et le comédien belge François Damiens. Le premier cité fait quelques confidences sur le tournage, notamment sa relation avec son coéquipier.

Des débuts de relation chaotiques entre les 2 acteurs

La date de sortie du film porté par Vincent Lindon et François Damiens, est pour le 30 septembre 2020. Intitulé « Mon cousin », la réalisation du film a été faite par Jan Kounen.

Toutefois, il semblerait qu’au début, il y ait eu quelques accrocs entre les 2 têtes d’affiches. Même s’ils se sont très bien entendus par la suite, et qu’à l’écran leur complicité transparaît, au début du tournage, cela ne s’est pas déroulé ainsi.

Au cours d’un entretien sur France Inter, Vincent Lindon a révélé qu’il avait eu quelques difficultés à s’entendre avec François Damiens, au début de leur collaboration. : « La première semaine a été – entre guillemets, parce que j’ai du mal à dire ça avec ce qu’il se passe en ce moment – un petit cauchemar sur le plateau ».

D’après l’acteur, avec François Damiens, il a beaucoup de choses en commun. Cela prend en compte le fond, les valeurs, mais tous 2 auraient une manière très différente d’appréhender les choses. Vincent Lindon a confié également qu’il avait eu des préjugés sur l’autre acteur à l’affiche : « On ne comprenait rien l’un à l’autre, on a presque pris ça pour de l’arrogance, je me suis dit qu’est-ce qu’il veut, il est là pour m’emmerder ou quoi. »

Après la pluie, c’est le beau temps… et tout va bien maintenant !

Il faut dire que les 2 acteurs n’ont pas du tout le même parcours. En effet, Vincent Lindon descend d’une famille française prestigieuse et riche, avec des membres de la famille, influents. Il a commencé sa carrière assez tôt, et a tourné dans de nombreux films depuis les années 1980 jusqu’à nos jours.

Vincent Lindon est également un réalisateur, un producteur et scénariste. Agé de 61 ans aujourd’hui, il a plusieurs distinctions à son compteur, dont des prix et des césars.

Quant à François Damiens, il s’agit d’un humoriste et acteur belge de 47 ans. Il a commencé sa carrière dans l’audiovisuel dans son pays natal, en faisant des caméras cachés dans lesquels il piège les personnes sous le pseudo de François l’embrouille.

Cela marche si bien, que François Damiens devient un peu trop populaire en Belgique, ce qui le pousse à s’exiler en France. Cependant, sa réputation le précède et il n’arrive plus à piéger des personnes, qui le reconnaissent très souvent, étant donné qu’ils l’ont vu faire à la télé. L’humoriste arrête alors définitivement les caméras cachés et commence une carrière au cinéma, où il enchaîne les rôles depuis. François Damiens a également plusieurs distinctions à son actif.

Avec un tel parcours radicalement opposé, on comprend que les 2 acteurs appréhendent différemment les situations. Heureusement, il a suffi d’une petite discussion pour qu’ils finissent par se comprendre et mettre les choses à plat, comme l’a expliqué Vincent Lindon dans son interview : « Et puis comme dans un couple, à un moment on s’est pris à part, il y a eu un petit clash génial, on s’est pris dans les bras, comme dans le film, et après on a fait la route ensemble ; c’était idyllique ! Je voudrais qu’il y ait un 1, un 2, un 3, un 5 ».

Dorénavant, Vincent Lindon et François Damiens s’entendent très bien et s’apprécient également. D’ailleurs, c’est sans y penser que l’aîné a conclu à propos de François Damiens : « J’ai fait une rencontre humaine inouïe avec François Damiens qui est un homme extraordinaire ».

On attend maintenant la sortie du film ce 30 septembre pour voir ce que ce duo de choc a pu donner à l’écran.