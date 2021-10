Vincent Perez, invité sur France 3 l’ex-compagnon de Carla Bruni revient sur leur relation !

Vincent Perez et l’ancienne première dame ont connu une belle idylle dans les années 90. Malgré leur rupture, les deux stars sont toujours amies. Toutefois, chacun d’eux a refait sa vie. C’est l’occasion de faire un retour sur leur love Story.

Vincent Perez et Carla Bruni : une histoire amoureuse passée

Bien avant d’épouser Nicolas Sarkozy, Carla Bruni a connu pas mal d’hommes dans sa vie. On lui a même très souvent prêté diverses liaisons amoureuses qui relèvent plus de rumeurs qu’autre chose. Certaines sont tout de même vraies, en l’occurrence son idylle avec Vincent Perez. Ce dernier en garde de très bons souvenirs.

En effet, l’acteur suisse est tombé sous le charme de la belle Carla Bruni en 1992. Les anciens tourtereaux ont malheureusement rompu en 1994, mais, sont restés, amis depuis cette époque. Vincent Perez porte toujours la jolie femme dans son cœur.

Il affirme avoir tout vécu avec Carla Bruni. « On a vécu l’amour, on a vécu la séparation, on a vécu les morts », a-t-il déclaré. L’acteur précise, « C’est la famille, c’est une sœur, c’est une amie, c’est quelqu’un que j’aime profondément ».

Tout compte fait, la chanteuse déclare ne plus être la séductrice frimeuse de ses 20ans. Elle affirme « Pendant longtemps, je n’ai pas été une vraie amoureuse, dans le sens où j’étais très égoïste. ». « J’ai d’ailleurs toujours aimé plaire aux femmes autant qu’aux hommes », a-t-elle poursuivi ? Elle ajoute « Pas dans le but d’une conquête, simplement pour le plaisir de parler de convaincre ».

En dépit de cet amour passé avec l’acteur Vincent Pérez, Carla Bruni n’a d’yeux aujourd’hui que pour son conjoint actuel, l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy. Celui-là même, avec qui le sexe serait apparemment fantastique.

Les confessions de Vincent Perez

Vincent Perez a été en charge, même des photos de mariage de son ex avec Nicolas Sarkozy. L’acteur faire un retour sur cette affaire. Il affirme donc que le couple lui avait notifié qu’il n’avait pas de photographe pour leur cérémonie.

Il faudrait croire que les deux tourtereaux l’ont donc sollicité pour leur porter secours. « Donc c’est moi qui ai fait les photos du mariage, que personne n’a vu d’ailleurs », a-t-il confié.

En plus, Vincent Perez a eu aussi l’amabilité de faire un beau cadeau à la jolie Carla Bruni. Il a en réalité utilisé une des chansons de la jeune femme pour la bande originale du film Peau D’Ange qu’il a réalisé en 2002. Il s’agit du titre de l’album « Quelqu’un m’a dit ».

Vincent Pérez, sa vie

Vincent Pérez est un acteur, réalisateur, scénariste suisse francophone qui a plusieurs cordes à son arc. Né le 10 juin 1964 à Lausanne, l’acteur a rejoint la troupe des Amandiers de Nanterre en 1986. C’est après avoir suivi des cours d’art dramatique au Conservatoire de Genève qu’il a pu réellement choisis sa voie.

L’acteur est actuellement en couple avec Karine Silla. Ils ont trois enfants ensemble : Iman né en 1999 et les jumeaux Pablo et Tess nés principalement en 2003. Il est également le beau-père de Roxanne Depardieu. Celle-ci est la fille de Karine Silla, née d’une précédente relation.