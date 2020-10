Vincent Queijo et Rym Renom devenus parents : ils partagent un cliché de leur fille !

View this post on Instagram

@rym.renom et moi avons l’honneur de vous présentez le fruit de notre amour, notre fille Maria-Valentina, ma fille sache que tes parents t’aime de toutes leurs forces, qu’ils s’aiment mutuellement très fort. Je vie à présent les plus beaux jours de toute ma vie merci à ma fiancée d’avoir étais si courageuse tenace et battante tu as rempli mon cœur d’amour avec le plus beaux cadeaux du monde ainsi rempli aussi de fierté, fier de t’avoir comme femme et que notre famille s’agrandisse je t’aime ! Allez encore 3 enfants mon amour et le compte est bon 😂❤️