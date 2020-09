Vincent Queijo et Rym Renom (La villa des coeurs brisés) : ils vont se marier ! C’est prévu pour septembre !

Ils se sont rencontrés sur le tournage de la saison 5 de La villa des cœurs brisés en 2019. Depuis, ils ne se sont plus quittés.

« Elle a dit OUI ! », le mariage aura lieu avant l’arrivée du bébé

L’histoire d’amour entre Vincent Queijo et Rym Renom est passée d’une simple romance à une relation très sérieuse. En effet, les deux amoureux, alors en attente d’un heureux évènement : la venue au monde de leur petite fille, viennent de franchir une nouvelle étape dans leur relation.

Ce jeudi 27 août, c’est en pleines vacances au Portugal, le pays d’où il vient, que le futur père a confié qu’il a demandé en mariage celle qui sera bientôt la mère de sa fille. Bien évidemment, cette dernière, étant follement amoureuse de son tendre prince, a répondu par l’affirmative. « Elle a dit OUI ! », c’est la légende que l’on voit sur la publication Instagram de Vincent Queijo dans laquelle on le voit donner un baiser sur le beau ventre bien arrondi de sa princesse.

La future maman, désormais officiellement fiancée à son prince, a également immortalisé ce moment de bonheur. Elle a publié un cliché dans laquelle on la voit tenant les bras de son fiancé, une occasion pour elle de montrer gentiment la très jolie bague que celui-ci vient de lui offrir. Rym Renom a confié qu’avec Vincent Queijo, ils prévoient de passer à l’étape suivante pour sceller définitivement leur union. Elle a fait allusion à leur mariage à la mairie qui aura lieu au mois de septembre de cette année, avant que le bébé n’arrive. Ensuite, pour plus tard, en 2022, ils prévoient d’organiser une grande fête au Portugal.

Un amour sincère qui a résolu les problématiques.

Il faut dire qu’entre Queijo et Rym Renom, ça a été le grand amour depuis le début. En effet, depuis que leurs destins se sont croisés pendant la cinquième saison de La villa des cœurs brisés en 2019, l’alchimie entre les deux amoureux est restée telle quelle. D’ailleurs, ils partagent régulièrement ce bonheur en amour qu’ils vivent au quotidien sur les réseaux sociaux.

On se souvient que les deux amoureux ont eu chacun leur problématique du temps où ils étaient encore candidats à la villa des cœurs brisés. Si Rym était « lâche en amour », Vincent était plutôt quelqu’un qui « se précipitait trop en amour ». Toutefois, au fur et à mesure qu’ils se sont côtoyés, ces problématiques se sont peu à peu estompées jusqu’à disparaitre complètement. C’est ainsi que Vincent, avec beaucoup d’émotion, a affirmé que Rym l’avait changé du tout au tout. Il a ajouté qu’elle a fait de lui un meilleur homme, ouvert d’esprit, et que son vœu le plus cher est de se marier avec elle et de fonder une famille.

C’est ainsi que, le 12 avril dernier, Vincent Queijo a annoncé sur Instagram une nouvelle qui témoigne de sa volonté de passer à l’étape supérieure avec sa bien-aimée. Ce jour-là, c’était avec une grande fierté qu’il a fait part d’une nouvelle très réjouissante. Dans une publication sur Instagram, il disait qu’il ne saurait garder le secret plus longtemps. « Rym et moi attendons le rêve de notre vie ! Je suis l’homme le plus heureux du monde ! » disait-il en faisant allusion à l’enfant que porte sa bienaimée. Puis, il a ajouté : « Puisse Dieu nous accompagner dans cette étape la plus merveilleuse de notre vie ». Ces beaux extraits ont servi de légende à un cliché montrant le ventre de la future maman.