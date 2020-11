Vincent Queijo : il fait une énorme crise de jalousie à Rym Renom !

S’il y a bien un couple de téléréalité qui ne cache pas son amour sur les réseaux sociaux, c’est bien celui de Vincent Queijo et Rym Renom. Les deux tourtereaux sont en couple depuis plus d’un an et ont accueilli leur premier enfant il y a quelques mois.

Vincent Queijo, jaloux à Rym Renom sur les réseaux sociaux ?

Vincent et Rym sont très amoureux et la scène vécue par les internautes sur les réseaux sociaux ne dira pas le contraire. Le jeune papa a fait une crise de jalousie et aurait surpris ses fans. Le 27 septembre dernier, Rym Renom a donné naissance à une petite fille. Depuis son arrivée, la petite Maria-Valentina comble ses parents de bonheur. Après avoir passé quelques mois aux côtés de sa petite fille, la jeune maman a repris ses activités. Elle fait des placements de produits sur son compte Instagram. Fière d’avoir retrouvé sa belle silhouette, elle s’affiche régulièrement sur la toile où elle fait la promotion d’un legging magique.

De son côté, le fiancé de l’ancienne candidate de la Villa des cœurs brisés n’est pas du même avis que la jeune femme. Vincent Queijo ne souhaite pas voir sa compagne apparaître sur les réseaux sociaux avec une tenue aussi moulante. L’ancien candidat des Anges n’apprécie pas que les fesses de Rym Renom soient dévoilées. Vincent n’a pas hésité à dire à sa fiancée « Tu ne vas pas te retourner », suscitant ainsi de vives réactions sur la toile. Si certains ont soutenu Vincent, d’autres l’auraient qualifié de « macho ». La mère de la petite Maria-Valentina est plutôt amusée par tout cela. Les abonnés de la page Instagram de Vincent Queijo assistent régulièrement aux déclarations amoureuses que ce dernier fait à sa fiancée. Le jeune homme clame son amour à l’endroit de celle qu’il avait rencontré dans la saison 5 de la Villa des cœurs brisés. Devenus parents il y a 1 mois et demi, ils représentent l’un des couples les plus solides de la téléréalité. Depuis la naissance de sa fille, Vincent publie régulièrement des clichés de lui avec la petite Maria-Valentina. Les internautes n’ont pas manqué de remarquer la forte ressemblance du candidat avec son bébé.

Vincent Queijo et Rym Renom, heureux plus que jamais

Il y a quelques jours, Vincent taquinait sa dulcinée qu’il trouve désormais moins sexy depuis son accouchement. Comme c’est le cas pour la plupart des jeunes mamans, Rym Renom a encore du mal à retrouver sa silhouette. Ceci étant, la jeune maman aurait adopté un nouveau look qui amuse son compagnon. En effet, l’ancienne candidate a dû ranger toutes ses tenues sexy pour se tourner vers les pyjamas comme l’a fait savoir son fiancé. Si Vincent fait régulièrement des belles déclarations d’amour à son amoureuse, il peut également la taquiner quand il en a l’occasion. Après avoir photographié le nouveau look de sa compagne, il a dévoilé cette image sur son compte Instagram où il s’exclame « Je me rappelle, je t’ai rencontré sexy…voilà ». De son côté, Rym n’a pas mal pris la blague de son chéri.

Cette année 2020 a particulièrement été meilleure pour Vincent Queijo et Rym Renom. Le couple a annoncé en août dernier qu’ils se sont fiancés et ont accueilli plus tard leur premier enfant. La prochaine étape du mariage est très attendue par leurs fans. En effet, l’ancien candidat de téléréalité avait posté une photo de lui où on le voyait un genou à terre dans une plage en train de demander la main de Rym alors que cette dernière était enceinte. Elle avait d’ailleurs dit oui et les internautes leur avaient adressé beaucoup de messages de félicitations.