Virginie Efira : la comédienne fait une drôle de proposition pour pouvoir contourner le couvre-feu !

Avec la pandémie du Covid-19, les secteurs culturel et artistique sont en train de traverser une période de crise très importante. Les différentes mesures prises par le gouvernement semblent évoluer de mal en pire au point de faire sortir plusieurs personnes du silence. Parmi elles, se trouvent des acteurs du cinéma. Virginie Efira s’est exprimée à ce sujet en faisant une proposition des plus effarantes pour contourner la mesure restrictive du couvre-feu. C’est un véritable coup dur pour la comédienne dont le film est censé sortir en salles le 21 octobre prochain. C’était le jeudi 15 octobre dernier sur les plateaux de Laissez-vous tenter que l’actrice a évoqué les impacts de cette décision sur le cinéma. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Une situation complexe

Virginie Efira est la tête d’affiche du dernier film du réalisateur Albert Dupontel. Ce film dont le nom est Adieu les cons devrait normalement faire sa sortie le 21 octobre prochain. Cependant, il est bien possible que les choses ne se passent pas comme prévu, notamment avec la mesure restrictive du couvre-feu instauré par le gouvernement.

L’actrice n’a pas caché son inquiétude face à cette situation. Lorsqu’elle fut interrogée par l’animateur Yves Calvi, elle a affirmé que cette mesure était loin de les arranger. Elle déclare être certaine que des discussions interprofessionnelles auront lieu afin que des décisions soient prises.

En effet, le couvre-feu est mis en application à partir de 21h. L’ancienne animatrice évoque l’implication de cette limite en affirmant qu’il n’y aurait désormais plus de séances de diffusion de film au cinéma les soirs. C’est avec une pointe d’humour qu’elle a ajouté que les Français devraient désormais commencer leur journée à 4h du matin et que les films seraient ensuite diffusés au cinéma à 6 heures du soir. Cette solution donnée par l’actrice a fait rire plus d’un.

Un coup dur pour le secteur culturel

La crise sanitaire n’a rien apporté de positif au secteur culturel. Si le monde du spectacle est touché, il en est de même pour celui de la restauration et c’est justement cette difficulté que Virginie Efira dénonce lors de son échange avec Yves Calvi. On se souvient qu’en mai dernier, le gouvernement avait annoncé l’élaboration d’un plan afin de pallier un tant soit peu aux conséquences qui découleraient de l’application de ces mesures restrictives. Cependant, force est de constater que les choses sont loin de s’arranger.

Avant Virginie Efira, plusieurs acteurs du monde artistique comme Clara Luciani, Julien Doré, Patrick Bruel… avaient pris la parole pour exprimer leur mécontentement face à cette situation. Avec ce couvre-feu, la vie nocturne qui est le centre névralgique du monde culturel se retrouvera complètement paralysée. Il n’y aurait désormais plus de spectacle, de concert, de salle de cinéma ouvertes en soirée.

Qui est Virginie Efira ?

Née le 5 mai 1977 à Schaerbeek dans l’agglomération bruxelloise, Virginie Efira est une actrice franco-belge. Elle a d’abord été animatrice à la télévision belge de 1998 à 2008. Sa carrière de comédienne a débuté en 2004. Elle a joué dans plusieurs fils notables comme L’amour c’est mieux à deux, La chance de ma vie, le goût des merveilles et Un homme à la hauteur.

Virginie Efira est la mère d’une petite fille nommée Ali, issue de sa relation avec le réalisateur Mabrouk El Mechri. Elle est née le 24 mai 2013 à Paris. Depuis 2018, elle est en couple avec l’acteur Niels Schneider.