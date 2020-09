Virginie Efira : l’actrice fait des confidences sur sa vie avec son compagnon Niels Schneider et sa fille Ali !

Une rentrée bien remplie

Cette rentrée va être bien remplie pour Virginie Efira. Elle est à l’affiche de deux films : « Police » qui sera au cinéma pour ce 2 septembre. Il y aura aussi « Adieu les cons » prévu pour le 21 octobre 2020. Son programme, assez chargé, a été annoncé pendant une interview qu’elle a accordée au Journal du dimanche de ce 30 août 2020. Pendant cette interview, elle revient aussi sur ce qu’elle a vécu pendant son confinement à Paris.

Avant le début du confinement, Virginie a pu finir le tournage d’un film. C’est une adaptation du roman « En attendant Bojangles » de Regis Roinsard. Elle regagne ensuite son appartement parisien avec sa fille Ali qui a sept ans ainsi qu’avec son compagnon Niels Schneider bien sûr. La comédienne avoue que la nature lui a manqué mais puisqu’elle devait s’enfermer, rien ne valait d’être avec sa fille et son compagnon. Elle confie que c’était un test que son couple a passé haut la main. Virginie Efira est en couple avec l’acteur de 33ans et cela, depuis leur rencontre sur le tournage du film « Un amour impossible » en 2018.

Virginie a aussi jouée aux institutrices pour sa fille Ali. Elle avoue qu’elle n’y est pas arrivée sans difficulté. Comme tout le monde, elle est passée de l’enivrement de la répétition et à la désillusion qu’elle n’avait pas les compétences requises pour être maîtresse d’école. Elle est actuellement de retour à sa carrière.

Ce samedi, elle fait une entrée remarquée au Festival du Film Francophone d’Angoulême 2020. Elle apparaît aux côtés de ses amis du film « Adieu les cons » : Nicolas Marie et Albert Dupontel. C’est le tout premier festival de cinéma après confinement. Quant à Niels, il est venu présenter le film « Les choses qu’ont dit, les choses qu’on fait » qui devra sortir au cinéma le 16 septembre prochain.

Un rappel sur la carrière et la vie de cette actrice de talent

Virginie Efira est une actrice franco-belge qui est née le 5 mai 1977 à Schaerbeek. Elle débute sa carrière en tant qu’animatrice pour une télé Belge. Elle est la fille du professeur Andreé Efira qui est médecin oncologue. Sa mère est Carine Vereslt qui est une esthéticienne, une artiste, puis restauratrice. Elle a une sœur qui joue au football américain. Elle a deux frères : l’un est peintre et l’autre construit des cabanes dans les arbres en Amérique du Sud.

Elle débute une carrière d’animatrice pour la télévision en 1998 sur une chaîne Belge « Club RTL ». En 2000, elle participe à l’émission « Night Shop » avec son futur mari Patrick Ridremont. En 2002, on lui propose d’animer les quotidiennes et les émissions en première partie de soirée de la Star Academy Belge.

Elle est rapidement repérée par la chaîne française M6 en 2003. Coté privé, en 2000, elle fréquente le comédien et producteur Patrick Ridremont qui est déjà père de trois enfants. Ils se marièrent en 2002 puis se sont séparés en 2005 mais sans divorcer. Elle se fiance ensuite avec un réalisateur : Mabrouk El Mechri. Ils ont eu une fille ensemble : Ali. Ils choisissent ce prénom en hommage à Ali MacGraw et au boxeur Mohamed Ali. Ali est née le 24 mai 2013. Un an plus tard, le couple se sépare. Depuis 2018, elle est en couple avec l’acteur Niels Schneider.