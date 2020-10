Virus contagieux : Top 5 des maladies les plus problématiques et dangereuses, le coronavirus est absent du classement ?

Depuis quelques mois, il est impossible d’allumer la télévision ou de lire les actualités sans que le mot coronavirus ne soit au rendez-vous. Il s’agit d’une maladie mortelle qui a clairement bouleversé nos quotidiens et de nombreuses personnes dans le monde entier sont décédées. En ce qui concerne la contamination, elle n’est pas aussi forte que certains virus comme Futura Sciences peut le préciser grâce à un graphique proposé par Statista.

EBOLA, VIRUS TRÈS CONTAGIEUX 😷 ET MORTEL, vaccin seulement en expérimentation (donc pas sûr). ENRICHISSEMENT MIGRATOIRE : 🚨URGENCE D' UN CORDON SANITAIRE https://t.co/hbmDsuvJsC — Tyghvfjo (@tyghvfjo) September 6, 2018

Le top 5 des virus les plus contagieux

Nous avons à la cinquième position, le SIDA, un malade risque de transmettre la maladie de deux à 5 personnes. Il y a ensuite les oreillons avec un risque de 4/7 personnes, mais d’autres virus sont beaucoup plus contagieux.

Le nombre de contaminations est de 5 à 7 pour la polio .

. Un chiffre similaire est évoqué pour la variole.

Il y a ensuite entre 12 et 18 personnes qui peuvent avoir la rougeole à cause d’un malade.

La contamination est donc très forte pour ces virus qui sont largement connus depuis de nombreuses années. Toutefois, le graphique mentionne également le SRAS avec 2/5 personnes contre 2/3 pour la grippe. Il y a également le coronavirus de Wuhan dont les chiffres sont basés sur les estimations de l’OMS qui datent du 23 janvier 2019. Nous apprenons alors que le taux de contamination pour un malade est de 1.4 à 2.5, les chiffres sont les mêmes pour l’Ebola. De ce fait, ce sont les virus les plus contagieux, mais le coronavirus est finalement absent du top 5, il reste cité dans le classement puisqu’il est tout de même dangereux.

Le coronavirus, un virus qu’il ne faut pas prendre à la légère

Certaines personnes ont tendance à minimiser les risques alors que ce virus est mortel. Certes, il semble être beaucoup plus dangereux pour les personnes fragiles comme les seniors, mais il s’attaque en réalité à tous les profils comme les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Il est de ce fait impératif de prendre des précautions, notamment le respect de la distanciation sociale, d’un mètre, au minimum. Bien sûr, le masque est clairement votre meilleur ami qu’il soit à usage unique ou en tissu. Il faut le changer toutes les quatre heures et penser à désinfecter les mains dès que vous le touchez.

Il est préférable d’éviter de positionner votre masque sur une table notamment dans votre entreprise puisque le coronavirus peut « vivre » plus ou moins longtemps sur certaines surfaces. Il resterait par exemple 24 heures sur du carton contre plusieurs jours sur du plastique.