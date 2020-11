Vitaa : ce cliché rare de la chanteuse où on l’aperçoit avec Diam’s entièrement voilée… Une longue amitié !

Toujours aussi proche l’une de l’autre, La chanteuse Vitaa et l’ancienne rappeuse Diam’s ont gardé le contact, malgré le changement radical de cette dernière. Sur son compte Instagram, Vitaa donne des nouvelles de son amie publiant un cliché de leurs retrouvailles…

Une photo qui parle…

Après s’être convertie à l’Islam, Diam’s s’est complètement retirée du domaine musical. Même si nombreux étaient ceux qui ont déploré les décisions de l’artiste, elle a tenu le cap et semble aller bien maintenant. Sur les réseaux sociaux il y a quelques années, elle écrivait : « Ils diront que j’ai mis les voiles depuis que j’ai mis le voile. Je leur dirai que j’ai mis les voiles, car j’ai retiré le voile que j’avais devant les yeux. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par V I T A A (@vitaa) le 31 Oct. 2020 à 9 :47 PDT



Son changement, l’ancienne star l’avait expliqué dans l’un de ses écrits. De son vrai nom Mélanie Georgiades, Diam’s qui toute sa vie a connu la tourmente et la dépression, semble être bien plus apaisée. Cependant, le fait d’avoir embrassé une autre religion ou changer de pays ne lui a pas fait oublier tout son entourage.

En effet, on dirait bien que Diam’s est restée en très bons termes avec son amie Vitaa. Toutes 2 ont bien évolué aujourd’hui depuis leur duo ‘’Confession nocturne’’, même si elles ont pris des chemins différents.

Alors que l’on n’a plus des nouvelles de Diam’s depuis un bon moment, Vitaa a publié tout récemment sur la story de son compte Instagram, une photo où les 2 femmes apparaissent ensemble. Le cliché qui montre les 2 artistes de dos, laisse transparaître la belle amitié qui continue de les lier.

L’acolyte de Slimane a écrit : « Les années passent mais rien ne nous sépare », partageant ainsi ce moment avec ses abonnés. Diam’s a en même temps répondu en commentaire au post de son amie : « Mon amie, ma sœur… On se sait ».

Une amitié qui dure…

Cela n’a rien d’étonnant que Vitaa et Diam’s partagent une si belle amitié. Dans un entretien accordé au média Gala, Vitaa a révélé : « Elle m’a emmené partout. J’ai appris le métier avec elle, et je l’ai vu devenir malheureuse alors qu’elle a toujours tout donné.

Une chose est sûre, même Vitaa n’oublie pas son amie, et ne rate pas les occasions de l’évoquer. Ce fût le cas début juillet à l’antenne de Skyrock. En effet, pour la semaine Planète Rap de la chanteuse Imen Es, cette dernière avait souhaité avoir Amel Bent et Vitaa auprès d’elle. Rappelons qu’Imen Es a collaboré avec les 2 artistes.

Pendant l’émission, Vitaa s’est souvenue que le titre qu’elle avait fait avec Diam’s, A fleur de toi, avait été diffusé en novembre 2006 pour la toute 1ère fois, sur cette même radio, Skyrock. Coïncidence, c’était dans la même émission, et c’était la semaine Planète Rap de Diam’s. Cette dernière avait alors tenu à ce que Vitaa soit présente.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par V I T A A (@vitaa) le 23 Oct. 2020 à 10 :27 PDT



Ce fût un souvenir particulièrement émouvant pour la jeune qui a affirmé : « J’avais les larmes aux yeux ». D’ailleurs, Fred Musa, l’animateur radio qui était déjà là à cette époque, a confirmé : « On avait tous les larmes aux yeux, c’était un truc particulier ».

Toujours aussi liée à son amie, Vitaa a confié il y a de cela un an environ sur RFM : « Aujourd’hui, elle a mis Diam’s de côté et on est encore plus proches parce qu’on est maman toutes les deux, qu’on partage vraiment les choses essentielles de la vie. Je pense que ça nous a encore plus rapprochées (…) Je sais qu’elle manque beaucoup aux gens, mais Mélanie va très bien et on est toujours amies. »

Les fans de Mélanie peuvent se rassurer à son propos, on souhaite aux 2 femmes, une belle et longue amitié.