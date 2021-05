Vitaa dans une petite tenue en cuir, elle rend ses fans complètement dingues sur les reseaux sociaux

Si certains fans de la chanteuse Vitaa se trouvent très déçus de ne pas pouvoir revoir la chanteuse bientôt en concert, ces derniers vont pouvoir être rassurés, car la chanteuse est revenue avec une très bonne nouvelle qui devrait vraiment faire plaisir à tout le monde, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, il se trouve que Vitaa a pu faire une nouvelle déclaration assez étonnante sur les réseaux sociaux, et cela risque de faire plaisir à toutes celles et ceux qui voulaient voir prochainement Vitaa et Slimane en concert.

En effet, c’est le chanteur Slimane qui a récemment pu faire une déclaration pour les fans qui n’a clairement pas ravi tout le monde. Bien que certaines salles de spectacles aient pu rouvrir leurs portes comme les cinémas ces derniers jours, il se trouve que cela ne sera pas le cas pour toutes les salles, pas avant que le gouvernement d’Emmanuel Macron n’ait pu réaliser un fameux concert test avec le groupe Indochine. Pour le moment, les plus grandes salles de concert vont donc rester fermées, même si certains auraient vraiment apprécié pouvoir se rendre de nouveau dans des grandes salles de spectacles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par V I T A A (@vitaa)

Les fans de la chanteuse Vitaa vraiment déçus, ils vont devoir être encore très patients

Il va donc falloir prendre son mal en patience, et Vitaa et Slimane le savent d’ailleurs très bien. Néanmoins, comme le chanteur Slimane a pu le révéler récemment dans une vidéo qui fait vraiment froid dans le dos, ce dernier a affirmé avoir « tout essayé » pour pouvoir maintenir les prochains concerts avec Vitaa, mais cela ne sera malheureusement pas possible. Pour toutes celles et ceux qui pensaient pouvoir retrouver les artistes dans une scène prochainement cela ne sera donc pas le cas malheureusement.

Pourtant, d’autres chanteurs ont pu trouver la parade récemment, et certains pensaient même que Vitaa et Slimane allaient donc pouvoir en profiter, mais il n’en est rien ! En effet, personne n’aurait pu imaginer un jour que la chanteuse allait pouvoir se trouver dans une telle position, mais la situation sanitaire est telle avec le coronavirus qu’elle n’a pas d’autre choix aujourd’hui. Du côté de Matt Pokora et Jenifer pourtant, ces derniers ont pu trouver la parade et organiser ce que l’on appelle les concerts « live stream » qui ont pu réunir des millions de personnes partout dans le monde.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par V I T A A (@vitaa)

En attendant, la chanteuse Vitaa a heureusement pu trouver la parade et proposer une photo exclusive à ses fans les plus exigeants. Ainsi, on a pu la découvrir dans une tenue assez dingue ses derniers jours, et celle-ci devrait faire parler d’elle pendant encore très longtemps, c’est le moins que l’on puisse dire.

Vitaa diffuse un cliché très osé dans une tenue en cuir sur les réseaux sociaux

Alors que sa tournée de concerts va devoir malheureusement être reportée, il se trouve que Vitaa a pu toutefois diffusé un cliché sulfureux sur les réseaux sociaux, et celui-ci devrait faire parler de lui pendant encore très longtemps.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par V I T A A (@vitaa)

En effet, sur la photo qu’elle a diffusée et c’est tout simplement magnifique, on peut donc voir la chanteuse Vitaa en train de porter une tenue toute en cuir, tout en faisant un regard langoureux à la photographe…