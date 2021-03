Vitaa dévoile de très belles photos sur son compte Instagram, découvrez-les au plus vite !

Si vous suivez les comptes de Vitaa, vous avez pu découvrir les clichés qu’elle a pu dévoiler pour le plus grand bonheur de ses fans. En effet, le 2 mars dernier, elle vous invitait pratiquement au Bahamas puisqu’elle est en déplacement. Il est toujours plaisant de découvrir des paysages dignes des meilleures cartes postales, vous pouvez ainsi vous évader en quelques minutes seulement. L’eau est turquoise, le sable semble très sympathique et elle partage ses moments de joie et de bonheur avec notamment son enfant.

Un voyage aux Bahamas avec enfant et mari

Vitaa prend donc un peu de bon temps avec cette destination que de nombreuses personnes apprécient. Avec la crise sanitaire, vous ne pouvez pas vous déplacer où vous le souhaitez, mais certaines zones comme les Bahamas sont accessibles. N’hésitez pas à vous renseigner concernant les consignes à suivre, car il y a parfois des tests PCR à passer, cela permet de garantir que vous n’êtes pas atteint par le coronavirus. Toutefois, contrairement aux idées reçues, il est toujours possible de voyager, mais si cela est un peu plus contraignant.

Dans tous les cas, les photos de Vitaa apportent un peu de baume au coeur, elle est donc partie avec ses enfants et son mari qu’elle a pu épouser en 2010 .

. Plusieurs clichés ont été partagés et son compte Instagram est mis à jour très régulièrement, vous pourrez également découvrir les collaborations avec Slimane.

Le duo a pu enchanter les fans pendant de longs mois même si certains projets ont pu être malmenés à cause de la crise sanitaire.

Il y a quelques jours, Slimane partageait sur son compte Instagram son nouveau projet, car il a pu renouer avec la musique après avoir passé de nombreux mois aux côtés d’artistes comme Vitaa. Il partageait également les angoisses qu’il avait pu ressentir, car il n’est jamais facile de se retrouver seul alors que vous avez été accompagné à plusieurs reprises sur des projets musicaux. Sur le compte Instagram, vous pourrez notamment découvrir De l’or avec une pochette et une vidéo.

Si vous appréciez le duo, vous pourrez toujours écouter les musiques proposées par ces deux protagonistes indispensables du paysage musical français. Il est toujours plaisant de suivre les stars sur les réseaux sociaux.

Le monde de la musique est quelque peu à l’arrêt

Avec la crise sanitaire, il est important de noter que le monde de la culture et de la musique est mis entre parenthèses. Il est impossible pour des artistes comme Vitaa et Slimane de se produire devant des spectateurs puisque les salles sont fermées en raison de la crise sanitaire. Il y a toutefois un peu d’espoir notamment avec les tests réalisés par Roselyne Bachelot. S’ils sont concluants, nous pouvons espérer un retour des concerts, vous pourrez alors applaudir vos artistes préférés.

De plus, le gouvernement a révélé qu’un été sans festival n’était pas envisageable, mais certaines conditions seront à respecter. Par exemple, selon les informations glanées sur Internet, une jauge de 5000 personnes devra être respectée et il faudra qu’elles soient assises, cela limite au maximum la propagation du virus. De plus, la France semble être à nouveau touchée par une hausse des cas. De ce fait, pour écouter de la musique et être au courant du programme de Vitaa, il est nécessaire de la suivre sur les réseaux sociaux.

Vous aurez en prime de belles photos de son voyage aux Bahamas qui donnent clairement envie de partir vers de tels horizons.