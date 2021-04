Vitaa dévoile ses activités sportives préférées pour rester en pleine forme pendant le ramadan

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la chanteuse Vitaa n’a vraiment pas froid aux yeux, et elle a pu le prouver une fois de plus avec des révélations très étonnantes sur sa vie de tous les jours. En effet, il se trouve que celle que l’on peut voir assez régulièrement dans les médias a pu décider de partager des habitudes qu’elle a pendant le ramadan, cette période très particulière pour tous les musulmans dans le monde.

Le ramadan est une période difficile à vivre pour des millions de musulmans

En effet, pendant plusieurs semaines, les croyants font tous en même temps et partout dans le monde une période de jeûne où il leur est tout simplement interdit de manger et de boire pendant que le soleil est levé. Si pour certains, les journées se passent alors très facilement, pour d’autres cette période est particulièrement difficile à vivre en fonction du moment de l’année.

Il n’est en effet pas rare que l’on entend parfois certaines personnes vivre des moments très compliqués : des personnalités sont même amenées à faire des malaises parfois car elles n’arrivent tout simplement plus à tenir le rythme effréné imposé par le ramadan.

Mais concernant la chanteuse Vitaa, il se trouve que cela n’a pas du tout l’air d’être le cas et on a ainsi pu découvrir ses habitudes sportives pendant le ramadan. Contre toute attente, la jeune chanteuse ne se laisse pas aller pendant cette période et elle ose tout !

Vitaa partage ses secrets pour faire du sport pendant le ramadan

Alors qu’on sait que certains musulmans préfèrent arrêter toutes les activités sportives pendant la période du ramadan, on a pu apprendre, en ce qui concerne la chanteuse Vitaa, que la situation était complètement différente pour elle. Elle a pu revenir sur le sujet dernièrement avec des déclarations très étonnantes de sa part. On imagine que cela va être très difficile pour elle entre les sessions d’enregistrements et les interviews sur les plateaux de télévision, mais Vitaa est complètement déterminée, comme vous allez pouvoir le découvrir.

C’est dans sa story Instagram que Vitaa a tout raconté. Pour pouvoir rester en pleine forme pendant le ramadan, elle a en effet pu décider de suivre un programme spécial adapté au ramadan, communiqué par une amie à elle. Il se trouve qu’avec des exercices vraiment adaptés, elle va pouvoir faire un peu de cardio notamment.

Vitaa : elle est très présente sur les réseaux sociaux avec des photos de son quotidien

Toutefois, elle a ajouté quelques exercices, notamment avec 15 minutes de cardio pour accentuer la sèche. On a pu la voir par la suite dans une séance d’entraînement complètement dingue où elle n’a pas hésité à partager ses astuces. Ses fans ont été ravis car ils n’en attendaient pas moins de la part de Vitaa.

C’est encore une fois un signe qui montre que Vitaa est plus que jamais proche de sa communauté. A l’heure où certains artistes sont accusés de prendre la « grosse tête », comme cela a pu être le cas pour le chanteur Nicola Sirkis qui a été accusé de tacler la chanteuse Vitaa et Slimane récemment, cela n’est pas le cas pour elle !