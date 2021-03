Vitaa diffuse des photos exclusives de son enfant : c’est beau, ses followers sont ravis !

Encore une fois, la chanteuse Vitaa a fait parler d’elle en choisissant de partager des photos complètement dingues de sa petite vie de famille. Il faut dire que les photos et les vidéos où on peut la voir accompagnée de ses proches sont encore très rares à ce jour, même si les fans sont en attente de sa part. Mais cette fois-ci, il se trouve que la chanteuse Vitaa a voulu faire plaisir à ses plus grands fans avec quelques photos magnifiques de son enfant.

Personne ne pensait que la chanteuse Vitaa, qui fait actuellement encore un très gros succès avec le chanteur Slimane, allait pouvoir se montrer aussi proche de ses fans en diffusant des photos aussi intimes que celles que l’on a pu voir sur son compte Instagram.

En effet, il se trouve que Vitaa n’a pas froid aux yeux et a bien changé depuis toutes ces années.

Il y a quelques années auparavant, la jeune femme était pourtant beaucoup plus timide, mais il se trouve que petit à petit avec les années cela ne fait qu’évoluer dans le bon sens pour les fans qui n’en peuvent plus d’attendre avec la plus grande impatience de voir des photos mais également des vidéos de Vitaa.

Il y a quelques jours, Vitaa faisait d’ailleurs une révélation assez étonnante concernant sa participation à certaines émissions de télévision comme par exemple Danse avec les stars, où elle est très attendue.

Vitaa est beaucoup trop pudique pour se dévoiler à la télévision, elle préfère partager des clichés sur les réseaux sociaux

C’est dans une émission que l’on a pu voir à la télévision et sur le web où la chanteuse n’a pas hésité à être assez claire, n’en déplaise à ses fans qui attendaient avec la plus grande impatience une déclaration la concernant. Contre toute attente, Vitaa a décidé de ne pas participer à la prochaine saison de l’émission phare de TF1 : Danse avec les stars.

Comme elle l’a déclaré dans une interview où elle était également en compagnie du chanteur Slimane avec qui les succès ne font que s’accumuler, il se trouve que pour elle, c’est un investissement humain et personnel qui se trouve beaucoup plus important, et elle estime être encore beaucoup trop pudique pour pouvoir participer à cette grande émission que l’on peut voir à la télévision.

Sur les réseaux sociaux, Vitaa partage une photo avec son enfant et les internautes sont sous le choc

La série de clichés que l’on a pu voir sur le web avec Vitaa va en faire rêver plus d’un, c’est le moins que l’on puisse dire. Il se trouve que la chanteuse s’est dévoilée à Hadahaa et que les internautes ont été très surpris de voir ces images assez belles.

Sur ces dernières, qui ressemblent à de vraies photos de vacances, on peut ainsi voir la chanteuse Vitaa au bord de la mer avec un enfant, dont le visage est flouté. Si les fans sont parfois déçus de ne pas voir le visage du bambin, d’autres sont quand même ravis de pouvoir voyager à travers Vitaa !