Vitaa en petite tenue sur les réseaux sociaux, elle met le feu et ses fans deviennent fous…

On peut dire que Vitaa n’a pas froid aux yeux, et elle a pu le prouver une nouvelle fois en diffusant un cliché assez étonnant et même plutôt incroyable sur les réseaux sociaux, comme on l’avait rarement vu par le passé. Il faut bien avouer que pendant de nombreuses années, personne n’avait pu voir Vitaa se mettre autant en avant, et il semblerait que désormais ce soit de l’histoire ancienne. En effet, la jeune chanteuse n’arrête plus de se mettre en avant pour le plus grand plaisir de ses fans qui ne font qu’en demander encore et encore !

Avec son duo magique avec le chanteur Slimane, pendant de nombreux mois, les fans des deux chanteurs ont pu les découvrir comme jamais dans des chansons toutes plus dingues les unes que les autres. Malheureusement, bien que l’ascension des deux chanteurs ait été portée jusqu’aux plus grandes émissions de variétés françaises et même dans des grandes émissions de radio, il se trouve que la crise sanitaire liée au coronavirus a pu marquer un très gros coup d’arrêt à leur vie professionnelle artistique…

Vitaa et Slimane dans la tourmente : ils doivent s’adapter avec les dates de concert…

Il y a tout juste quelques semaines maintenant que le chanteur français Slimane a pu prendre la parole pour pouvoir faire une très grosse annonce concernant les nombreux concerts qui étaient prévus avec la chanteuse Vitaa. Suite aux dernières annonces du gouvernement, à l’époque, il se trouve que malheureusement les deux chanteurs ont dû contre toute attente annuler et reporter certaines dates qui étaient pourtant prévues depuis très longtemps.

Pour tous les plus grands fans de Vitaa et de Slimane, on peut clairement dire que c’est la douche froide : ils ne s’attendaient pas à être aussi déçus par les deux chanteurs, et malheureusement ils vont devoir prendre leur mal en patience. Si par le passé on avait pu voir de nombreux auditeurs adorer voir Vitaa sur scène, ils doivent désormais se contenter de ses apparitions dans les interviews qu’elle peut être encore en mesure de donner au quotidien dans de nombreuses émissions à la télévision ou à la radio.

D’ailleurs, il se trouve que cela n’a pas du tout plus au chanteur d’Indochine, Nicola Sirkis, qui n’a pas hésité à le faire savoir. En effet, bien avant le concert organisé avec Emmanuel Macron, il se trouve que le chanteur a pu prendre la parole pour exprimer un ras le bol de voir Vitaa et Slimane dans les médias. Ce n’était pas sans compter sur les dernières photos très osées de Vitaa !

Vitaa dans une petite tenue : elle montre ses formes généreuses

Alors que de plus en plus de stars de la téléréalité ont décidé récemment d’arrêter de diffuser des photos dans des petites tenues, pour pouvoir soutenir les derniers scandales que l’on a pu voir dans le milieu, on peut clairement dire que cela n’est pas du tout le cas pour la chanteuse Vitaa.

En effet, comme en témoigne son dernier cliché complètement dingue sur le web, la jeune femme n’a pas froid aux yeux et elle a ainsi pu se dévoiler comme on l’a rarement vu par le passé !