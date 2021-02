Vitaa pose en bikini et met le feu aux réseaux sociaux : sa petite tenue est incroyable et les internautes sont encore choqués !

Si certains de ses fans attendent avec la plus grande impatience la prochaine collaboration qui aura lieu entre Vitaa et Slimane, d’autres ne se lassent pas quant à eux de pouvoir contempler la star de la chanson française dans des tenues complètement dingues sur les réseaux sociaux. Il faut dire que Vitaa n’en est clairement pas à son premier coup d’essai, mais on ne s’attendait pas à ce qu’elle revienne en force de cette façon, et tout le monde a été complètement sous le choc de voir qu’elle était toujours aussi resplendissante avec les années.

Avec les années qui passent, il faut dire que certaines chanteuses sont parfois de plus en plus complexées et n’osent plus du tout se montrer, comme on a pu le voir récemment avec certaines personnalités françaises qui n’ont pas osé se montrer en maillot de bain 2 pièces après avoir pu prendre des dizaines de kilos.

Heureusement, on peut dire que la chanteuse Vitaa s’assume plus que jamais et qu’elle n’est pas prête d’arrêter de faire parler d’elle sur les réseaux sociaux mais également dans le monde de la chanson française.

Comme on a en effet pu le voir à plusieurs reprises, il se trouve en effet que Vitaa n’hésite plus aujourd’hui à dire haut et fort ce qu’elle pense tout en dévoilant son intimité petit à petit. Mais cette fois-ci, il semblerait bien qu’un nouveau cap ait été franchi pour la chanteuse française.

Vitaa rend ses fans complètement dingues avec un cliché où elle est partie en vacances aux Maldives

Alors que des millions de français n’ont pas pu cette année encore partir en vacances à cause de la crise sanitaire du coronavirus, Vitaa a pu les faire voyager en diffusant une photo sur les réseaux sociaux qui devrait faire date. En effet, on a pu la découvrir comme jamais on ne l’avait vu auparavant, et les internautes ne s’en sont toujours pas remis.

En effet, comme vous pouvez encore le constater en vous rendant sur son compte Instagram, le compteur de likes ne fait que grimper encore et encore, ce qui n’est pas pour déplaire à certaines personnes de son entourage et probablement à elle aussi.

Pourtant, par le passé, Vitaa s’est montrée beaucoup plus discrète, et d’ailleurs elle n’hésite pas à dire clairement qu’elle est assez pudique contrairement à ce que l’on pourrait croire.

Vitaa raconte tout sur sa pudeur en interview : elle ne pourrait jamais faire l’émission Danse avec les stars

C’est en effet dans une interview assez choquante où la chanteuse Vitaa accompagnée de Slimane se confiait sur son éventuelle participation à l’émission de TF1 Danse avec les stars, qui fait comme chaque année un très gros carton d’audience.

Malheureusement, pour le moment la nouvelle saison de Danse avec les stars avec Camille Combal n’a pas encore été diffusée à cause de la crise sanitaire. Mais pour toutes celles et ceux qui attendaient la participation de la chanteuse Vitaa, et bien comme elle a pu le signaler ce n’est pas encore cette année que l’on pourrait la voir : il va falloir être plus patient !