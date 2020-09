Vitaa et Slimane très attristés par le report de leur tournée VersuS Tour, ils sont soutenus par les fans !

Un report, et non une annulation

Vendredi 4 septembre 2020, le duo Vitaa et Slimane ont pu regagner la scène à Villars-les-Dombes, dans l’Ain à l’occasion du festival Les Musicales du Parc des oiseaux. Un moment riche en émotions pour les deux chanteurs qui n’ont pas pu cacher leur joie. « On se sentait punis », affirmait Vitaa pendant le spectacle. En effet, le duo n’a pas pu faire la tournée pour la promotion de leur album en commun VersuS qui aurait dû commencer en mars. Elle a été, en effet, reportée pour ce mois de septembre à cause du coronavirus et du confinement.

Pourtant, la situation ne semble pas s’améliorer et la tournée, ainsi que le monde de la musique, doit encore attendre. Au bord d’une deuxième vague de la pandémie, la France va donc patienter un peu plus avant de « re-reprendre une vie normale ». Sur Instagram, Vitaa et Slimane ont partagé chacun une vidéo annonçant la mauvaise nouvelle avec la même description.

De son côté, Vitaa annonce sa grande déception face à la situation et de l’autre côté, Slimane avoue sa grande tristesse pour cette décision. Une décision qui était obligatoire à cause des nouvelles mesures prises par le gouvernement dans la gestion de cette pandémie. Les deux artistes annoncent qu’ils ont été contraints d’annoncer cette mauvaise nouvelle quelques jours avant la première partie de la VersuS Tour parce qu’ils ont cru jusqu’au bout. Selon les dires de Vitaa : « Malgré tous nos efforts, la tournée est reportée… jusqu’au bout, on était convaincue qu’on allait jouer… »

C’est dans toute compréhension que les deux artistes ont accepté les nouvelles mesures prises par le gouvernement : « Toutes les semaines, il y a des villes qui passent en zone rouge… des villes où on ne peut plus jouer. À un moment donné, il faut se rendre à l’évidence pour des raisons de santé ». Ce n’était pas du tout le cas en mois de mai quand l’ex-Premier Ministre Édouard Philippe a annoncé le début du déconfinement en autorisant quelques lieux fermés à s’ouvrir au grand public. Une décision qui n’a pas plu à Vitaa. Elle n’a pas ainsi hésité à envoyer une pique au gouvernement sur Twitter. La partenaire de Slimane a partagé une photo d’un rassemblement de foules au bord de la Seine avec la description : « Et on n’a toujours pas d’autorisation de reprendre nos tournées » pour montrer son mécontentement. »

Afin de rassurer les fans, le duo a pourtant annoncé que le VersuS Tour est « reporté » et non « annulé ». La reprise est prévue pour le début de l’année 2021. Ils demandent donc aux fans de patienter un peu plus pour le bien et la sécurité de tout le monde. Les nouvelles dates seront ainsi publiées dès que possible, et que la VersuS Tour reviendra plus fort avec plus de surprises.

On n’est pas donc près de ne plus revoir le duo passé sur les émissions télévisées. Pendant la promotion de la tournée, Vitaa et Slimane passaient sur (presque) tous les plateaux télévisés. Des apparitions qui ont causé un ras-le-bol de certaines personnes. Les intéressés, surtout Slimane, ont tout de même réagi à ces réactions. Il a annoncé qu’il a aussi marre de ces apparitions et que les deux artistes vont reprendre leurs carrières solos après la tournée.

Les soutiens des fans et des autres stars

Après que les vidéos ont été publiées sur Instagram, les fans ont tout de suite réagi avec compréhension. Nombreux ont même dit qu’ils anticipaient cette décision. Le duo peut donc compter sur ses fans à la reprise de la tournée pour chanter avec eux les morceaux Ça va, Ça vient ou encore XY.

Si les fans ont apporté leurs soutiens, les stars et amis du duo ont fait de même. À l’image de Maître Gims, avec qui Vitaa a fait un featuring sur le morceau Game Over, Rayane Bensetti ou encore Patrick Fiori. Ce dernier a même promis de venir applaudir à la reprise et de conserver ses places précieusement.

Des propos qui ont sûrement apporté du réconfort à Vitaa et Slimane qui avaient tellement hâte de commencer la tournée VersuS Tour. Rendez-vous donc en 2021, en espérant que cette situation s’améliore.