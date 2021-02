Vitaa : la chanteuse fait des révélations choquantes sur l’émission Danse avec les stars, abusé !

C’est une nouvelle fois dans les médias que la chanteuse française Vitaa a décidé de régler ses comptes, et cette fois-ci c’est contre toute attente concernant l’émission Danse avec les stars que cette dernière a pu décider de dire haut et fort ce qu’elle pense. En effet, tout le monde attendait avec la plus grande impatience la participation de la chanteuse Vitaa dans l’émission française sur TF1 Danse avec les stars qui est habituellement présentée par l’animateur Camille Combal.

Mais malheureusement, cela fait maintenant plusieurs mois que l’on ne peut plus voir l’émission à l’antenne à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Il faut bien avouer que pour des centaines de millions de téléspectateurs qui ne peuvent pas non plus voir de nouvelle saison de l’émission dans leurs pays respectifs, c’est la douche froide !

En effet, il se trouve que les émissions de Danse avec les stars ont tout simplement été annulées par la production à cause de la COVID-19 qui a fait des ravages partout dans le monde, et même si on est impatient de revoir l’émission en France il va falloir attendre encore pendant très longtemps

Danse avec les stars annulé : les fans de l’émission sont très déçus par la décision finale

Si certains auraient pu penser que le programme télévisé de Danse avec les stars allait pouvoir reprendre très rapidement, ils se trompent et ils vont être très déçus par les prochaines nouvelles concernant ce programme mythique de la chaîne de télévision TF1. Il se trouve en effet qu’à cause de la crise sanitaire du coronavirus on ne devrait pas revoir cette émission avant longtemps.

Et si certains attendaient également avec une certaine impatience la participation des chanteurs Vitaa et Slimane dans ce jeu de télévision assez incroyable, ils vont être très déçus. En effet, la chanteuse Vitaa a fait une déclaration qui est très claire à ce sujet : nous ne sommes vraiment pas prêts de la voir dans Danse avec les stars et même si certains attendaient ce moment avec une grande impatience.

C’est notamment ce que l’on a pu apprendre dans une émission où la chanteuse Vitaa a fait une déclaration assez étonnante à ce sujet dont on risque de se souvenir pendant encore très longtemps.

Vitaa : la chanteuse balance tout, voilà pourquoi elle ne participera pas à Danse avec les stars

C’est une très grosse déception pour les fans de Vitaa et Slimane qui pensaient pouvoir les retrouver un jour dans cette émission mythique mais malheureusement ils ne vont pas pouvoir compter sur eux. C’est en effet ce que l’on a pu apprendre il y a tout juste quelques heures dans des révélations assez fracassantes lors d’une interview.

Lors d’une rencontre avec l’animateur Mouloud Achour pour la chaîne Clique TV, Vitaa a pris la parole à ce sujet et a fait une déclaration qui est assez émouvante. Elle a en effet déclaré qu’elle avait beaucoup trop de pudeur pour pouvoir participer un jour à cette grande émission qui réunit à chaque saison des millions de téléspectateurs.

Elle a également pu préciser qu’elle ne se considère tout simplement pas comme une star, ce qui fait que l’on ne peut pas s’attendre à la voir pour le moment dans cette émission. Peut être d’ici quelques années dans le futur ?