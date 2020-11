Vitaa revient avec de nouvelles photos sulfureuses : ses fans sont complètement sous le choc en voyant les images !

Depuis que Vitaa et Slimane ont commencé à faire des morceaux ensemble, c’est un véritable carton plein pour la chanteuse qui fait un malheur également sur les réseaux sociaux avec ses tenues toujours plus dingues.

Vitaa se dévoile sur ces derniers clichés, elle apparaît plus rayonnante que jamais !

Les plus grands admirateurs de la chanteuse Vitaa ne seront très certainement pas déçus en voyant les dernières photos de la chanteuse du morceau “Avant toi” avec Slimane. En effet, on a pu voir une publication où elle apparaît dans une tenue à la fois adaptée pour l’hiver mais qui a le mérite également de mettre en avant ses formes et son visage. Sur les cinq clichés que l’on a pu voir sur son tout dernier post Instagram, on peut donc voir Vitaa porter un pantalon bien chaud mais aussi un petit haut qui lui va à ravir. Sur le second cliché, la chanteuse va un peu plus loin et va même jusqu’à déposer une main très proche de sa cuisse : le sang des fans n’a fait qu’un tour en voyant cette image sulfureuse de la star !

En quelques minutes à peine, la publication de Vitaa sur Instagram a été très remarquée et certains ne se privent d’ailleurs pas pour dire qu’elle pourrait être élue « Miss France 2021 » ! Cela n’est pas la première fois que Vitaa apparaît sur les réseaux sociaux avec des photos qui font beaucoup parler d’eux, mais plus récemment on a pu entendre une nouvelle plutôt étonnante de la star de la chanson française qui a pu fêter ses retrouvailles avec une amie de longue date, que les français connaissent assez bien…

Vitaa : découvrez ses retrouvailles très étonnantes avec la chanteuse Diam’s qui est restée très discrète !

Souvenez-vous ! Il y a une dizaine d’années, le grand public ne connaissait pas Vitaa mais ne jurait que par une autre chanteuse des années 2000 : Diam’s ! La chanteuse de “La boulette” faisait un véritable carton avec ses chansons parfois très engagées, mais elle avait surtout mis en lumière une jeune chanteuse à l’époque dont on allait entendre parler par la suite : Vitaa !

Alors qu’elles semblaient plutôt proches, les deux femmes se montrent plutôt discrètes concernant leur relation, mais il y a tout juste quelques jours nous avons pu voir un cliché assez étonnant qui a enfin réuni les deux femmes : on imagine que les fans des deux chanteuses attendaient ce moment pendant longtemps !

Mais faut-il croire à un retour du duo entre Diam’s et Vitaa pour une nouvelle chanson ? Cela ne semble pas être le cas, car depuis la chanson “Confessions nocturnes”, la chanteuse Diam’s s’est tournée vers la religion et a même complètement mis à l’arrêt sa carrière musicale.

Les deux stars de la chanson française se sont retrouvées donc dans l’intimité, même si on a pu les voir ensemble et de dos, dans une photo très émouvante qui a dû faire plaisir aux fans. En attendant, Vitaa est encore et toujours présente sur le terrain médiatique et elle a même sorti une suite à son album VersuS sorti en octobre dernier. Cette année, tout sourit à Vitaa qui enchaîne les tubes, comme en témoigne sa dernière chanson “Ca ira” que les auditeurs ne se lassent jamais d’écouter encore à ce jour : le tube cumule en effet plusieurs millions d’écoutes actuellement.