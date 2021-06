Vitaa : sa robe estivale met le feu aux réseaux sociaux

Alors que de plus en plus de français attendent avec la plus grande impatience le moment où ils vont pouvoir partir en vacances avec la plus grande impatience, la chanteuse Vitaa a purement et simplement décidé de frapper très fort en proposant à ses fans de nouvelles photos complètement dingues, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, personne n’aurait pu être en mesure de penser que la chanteuse allait pouvoir être aussi impressionnante avec sa nouvelle tenue qui a fait fureur.

Par le passé, on a déjà pu voir Vitaa dans des tenues bien plus osées, et ces dernières n’ont fait que plaisir à sa communauté qui n’a pas arrêté d’en demander encore et toujours plus. A l’heure où certains foyers en France se trouvent dans des situations qui sont vraiment catastrophiques, c’est le moment où jamais pour eux de pouvoir trouver de très belles opportunités. En effet, ils peuvent profiter des tenues de la chanteuse qui n’a vraiment pas froid aux yeux.

Vitaa partage un cliché dans une petite robe estivale

Avec une année 2021 qui aura été vraiment compliquée de tous les points de vues, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que la chanteuse Vitaa allait pouvoir frapper aussi fort en diffusant une photo comme celle que l’on a pu découvrir en exclusivité sur le web. En effet, celle-ci ne se prive pas pour se montrer dans des tenues très étonnantes, quand on ne la voit pas sur des plateaux de télévision ou à la radio pour des interviews.

D’ailleurs, cela a pu lui porter préjudice récemment, avec notamment une déclaration assez cinglante de la part du chanteur d’Indochine, Nicola Sirkis. Alors que celui-ci a pu être très présent dans les médias avec notamment l’organisation de son concert suite aux décisions récentes du gouvernement français, personne n’aurait pu penser un jour que ce dernier allait pouvoir être aussi violent avec la chanteuse Vitaa et Slimane.

Des propos violents envers Vitaa dans les médias

C’est en effet lors d’une récente interview que le chanteur mythique d’Indochine a envoyé des tacles assez violents à la chanteuse, indiquant que selon lui elle était bien trop présente dans les médias aujourd’hui. Si pour certains de ses fans, cela peut poser de vrais problèmes, d’autres ont approuvé ce message et affirmé que la chanteuse pourrait passer plus de temps à écrire de nouvelles chansons, notamment comme celles que l’on a pu écouter ces derniers mois.

En revanche, après la publication de sa nouvelle photo sur les réseaux sociaux, la chanteuse Vitaa a pu se faire critiquer également dans les commentaires de sa publication. En effet, tout le monde aura pu constater que par le passé la chanteuse Vitaa était moins mise en avant dans ses clichés, et elle semble avoir pu décider de prendre de nouvelles résolutions, comme on a pu le voir encore récemment.

En effet, dans les médias, elle n’a pas hésité à prendre la parole sur sa pudeur pour tout dévoiler en exclusivité en ce qui concerne son ressenti précis. La chanteuse a donc fait taire toutes les rumeurs et a annoncé qu’elle ne participera pas à une émission comme Danse avec les stars, étant bien trop pudique pour pouvoir se montrer de la sorte. Il ne reste plus qu’à être patient pour voir si la situation pourrait évoluer dans les prochains mois, après la reprise du programme…