Vitaa et Slimane : scandaleux, gros clash à la radio où l’entente ne semble pas être bonne entre les deux chanteurs !

La chanteuse Vitaa va avoir beaucoup de difficultés à se remettre de ce message du chanteur Slimane qui ne fait pas vraiment dans la dentelle. En effet, il se trouve que les deux chanteurs ont eu l’occasion de réaliser un album mythique sorti il y a tout juste quelques mois seulement, et personne n’aurait pu être en mesure de s’attendre cependant à ce que le succès soit aussi important pour eux.

En effet, dans les médias français, il a été impossible de passer à côté des chansons des deux chanteurs qui ont fait de vrais succès en tout juste quelques semaines sur les radios françaises. Aujourd’hui, on ne parle plus que d’eux et on peut dire qu’ils sont très sollicités par les médias, et peut-être même un peu trop !

On a récemment pu voir les deux protagonistes par exemple dans une émission de Mouloud Achour intitulée Clique TV, et on peut dire que si la complicité est bien présente entre les deux chanteurs, il semblerait que dans d’autres moments de vie cela soit un peu plus compliqué, c’est le moins que l’on puisse dire.

Vitaa : elle répond à toutes les rumeurs sur ses participations de jeux télévisés pour couper court aux médias

Si certains fans de Vitaa pouvaient par le passé se faire une grande joie de pouvoir la découvrir dans des jeux télévisés, et bien il semblerait qu’ils vont devoir penser à autre chose car cela ne devrait pas vraiment être à l’ordre du jour selon ses propres propos.

Comme on a notamment pu le découvrir dans une émission récente où elle a pu prendre la parole pour une des toutes premières fois à ce sujet, Vitaa est revenue sur sa pudeur qu’elle ne garde que pour elle. Il semblerait en effet qu’elle refuse de trop en dévoiler sur sa vie et sa personnalité, et par conséquent on imagine que les décisions qu’elle doit prendre sont parfois très difficiles, c’est le moins que l’on puisse dire !

Par conséquent, il semblerait que pour le moment nous ne devrions pas avoir l’occasion de pouvoir voir la chanteuse Vitaa dans une émission comme par exemple Danse avec les stars que l’on peut habituellement voir sur TF1. Mais toutefois, c’est une toute autre nouvelle qui concerne Vitaa et Slimane que l’on a pu voir dans une émission de radio et qui a également été au coeur de la polémique.

Vitaa et Slimane se clashent en plein direct à la radio : un message qui ne passe pas pour certaines personnes

C’est avec l’émission de Sébastien Cauet sur NRJ 12 que l’on a pu voir Vitaa et Slimane se clasher en plein direct il y a tout juste quelques jours seulement. Personne ne s’attendait à voir les deux chanteurs être en une aussi mauvaise posture. En effet, on a donc pu voir Slimane rétorquer d’aller chanter car elle ne savait pas jouer à un simple jeu d’enfants !

Vexée, la chanteuse n’a pas hésité à répliquer à Slimane en lui demandant si elle cherchait à le clasher en plein direct ! Mais heureusement, il semblerait bien que cette prise de bec en plein direct soit à prendre sur le ton de l’humour, car la complicité entre les deux chanteurs ne peut pas être sérieuse !