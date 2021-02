Vitamine C et coronavirus : détrompez-vous, elle n’a aucun effet contre les symptômes selon une nouvelle étude !

Est-ce que la vitamine C peut atténuer les symptômes du coronavirus ? Malheureusement, la réponse est négative, car elle n’a pas d’effet positif sur cette maladie. Il est alors inutile d’envisager des cures avec, par exemple, du zinc et de la vitamine C puisque ce ne sont pas des solutions pour vaincre la maladie. Depuis le début de cette épidémie, les spéculations sont nombreuses, il faut alors être très vigilant et ne pas hésiter à demander des conseils à des professionnels de la santé.

Les chercheurs démentent l’utilité de la vitamine C et du zinc

Les études sont clairement nombreuses sur le sujet et notamment pour savoir si des produits du quotidien peuvent avoir un réel intérêt. Alors que cette maladie a entraîné une vague de panique dans le monde entier, et même en France, les malades cherchent des techniques pour atténuer les symptômes. Ces derniers sont plus ou moins violents en fonction des personnes qui peuvent aussi avoir des séquelles pendant plusieurs semaines.

Les résultats de ce test ont été publiés dans JAMA Network Open et ils sont assez explicites .

. La vitamine C et le zinc même si vous envisagez une cure de plusieurs semaines ne vous permettra pas de lutter contre la Covid-19.

Certes, vous pourrez tout de même profiter des avantages de cette vitamine et du zinc, mais vous ne serez pas en mesure d’atténuer les symptômes.

Deux chercheurs estiment que les « deux suppléments n’ont pas été à la hauteur de leur battage médiatique.

Généralement, la vitamine et le zinc sont largement au rendez-vous afin de lutter contre les rhumes et la grippe.

Pendant le test, plusieurs groupes ont été formés, certains ont alors reçu des doses de ces deux suppléments pour savoir si l’intérêt était réel. Même avec de fortes doses, il n’a pas été possible de réduire les symptômes du coronavirus. Cela ne veut toutefois pas dire qu’ils sont inutiles pour votre santé, la vitamine C en hiver peut être intéressante pour renforcer votre système immunitaire et profiter d’un petit coup de fouet, mais elle sera par contre inutile pour atténuer les symptômes de la Covid-19.

Il faut tout de même être vigilant avec les doses que vous prenez, car, si elles sont trop élevées, vous pouvez être confronté à des effets secondaires plus ou moins problématiques pour votre santé. Ce fut notamment le cas pendant cette expérimentation selon Yahoo qui rapporte les conclusions de ce test.

J'entends que la vitamine D aide à prévenir le covid (oui je dis "le"), mais au Brésil par exemple il y a beaucoup de soleil donc beaucoup de vitamine D et pourtant ça a pas l'air d'être mieux qu'ailleurs niveau pandémie…

Qqn peut m'expliquer ?? — Jade-Rose Parker (@JadeRoseParker) February 3, 2021

Un avis médical est toujours intéressant pour ces suppléments

Avec l’auto-médication et la vente libre de certains produits comme la vitamine, les Français ont tendance à ingurgiter des pastilles, des gélules ou d’autres comprimés pour profiter de certains bienfaits. Malheureusement, ces derniers peuvent être limités et les doses peuvent avoir des effets secondaires. Au cours de ce test, les chercheurs ont constaté que des nausées, des diarrhées et des crampes au niveau de l’estomac avaient été au rendez-vous pour plusieurs personnes. Il faut alors être très vigilant avec ces produits, d’où l’intérêt de bien respecter les doses préconisées.

D’autres études sont bien sûr réalisées, car il y a de nombreuses zones d’ombre par rapport à cette pandémie. Les chercheurs tentent de trouver des médicaments ou des doses spécifiques pour atténuer la maladie, voire protéger plus efficacement les patients alors que la campagne vaccinale prend de l’ampleur sur le sol français. Les prochaines expérimentations devraient porter sur la vitamine D pour savoir si une dose peut être intéressante. Elle pourrait être bénéfique grâce à ses propriétés, mais il faudra bien sûr patienter pour avoir les conclusions de ce test.