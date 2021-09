Voici ces aliments qui vous sauvent la mise lorsque vous avez une gastrite et des envies pressantes !

Le plus souvent causée par la bactérie Helicobacter Pylori, la gastrite se définit comme une inflammation de la muqueuse de l’estomac. On souffre de ce malaise lorsque le processus de la digestion ne se déroule pas normalement. La gastrite se présente sous deux formes. Elle peut être chronique ou aigüe. Pour la traiter, il existe des aliments plus simples que vous pouvez consommer. Quels sont ces aliments et comment se manifestent-ils.

Les aliments riches en fibres alimentaires solubles

Les fibres alimentaires solubles constituent de véritables atouts pour vous soulager de la gastrite. Selon une étude réalisée par l’Université de Harvard, un régime composé des aliments riches en fibres solubles contribue à la réduction de risque de cancer chez une personne souffrant de la gastrite.

D’après les résultats de l’étude, sur une période de 6 ans, on observe une diminution jusqu’à 45 % du risque de développer de l’ulcère. Les aliments composés de ce nutriment sont à privilégier. Comme exemple d’aliments, on peut citer les légumes, les légumineuses, les pains et produits céréaliers ainsi que les fruits, noix et graines.

Les aliments riches en antioxydants

Si vous êtes atteint de la gastrite ou de l’ulcère gastrique, les aliments riches en antioxydants sont conseillés pour vous. Selon certaines études, les antioxydants et plus particulièrement les flavonoïdes sont efficaces pour ralentir le développement et l’expansion d’Helicobacter Pylori. Sachez que cette bactérie est à la base du déclenchement de la gastrite ainsi que de l’ulcère gastrique.

Les aliments riches en flavonoïdes entrant dans le cadre de ce traitement sont les fruits. Dans cette catégorie, on peut citer des aliments comme la pomme, les bleuets, la fraise, la banane, la pêche, le raisin, le citron ou encore la canneberge.

Les aliments riches en Oméga-3

L’Oméga-3 est un nutriment qui traite à la fois la gastrite aigüe et chronique. Il se manifeste par la neutralisation de l’inflammation au niveau des cellules de l’estomac. Pour profiter des bienfaits de l’Oméga-3 dans le cadre du traitement de la gastrite, vous devez miser sur des aliments tels que :

Saumon

Thon

Maquereau

Graines de chia et de citrouille

Sardines

Noix

Hareng

Huile et graines de lin et de chanvre

Les aliments riches en vitamine A

La consommation des aliments qui ont une forte teneur en vitamine A est très bénéfique pour les personnes souffrant de la gastrite. Une étude de l’Université de Harvard a démontré que les personnes qui consomment en forte concentration de la vitamine A développent moins de risques de gastrite et d’ulcère.

Ce nutriment réduit jusqu’à 54 % la probabilité pour qu’une personne qui intègre plus régulièrement la vitamine A souffre de la gastrite ainsi que de l’ulcère. Si vous souhaitez consommer les aliments qui possèdent ce nutriment, alors prenez plus de jus de tomates, du pissenlit, de la carotte, des épinards, de la patate douce, de la citrouille, du chou frisé, du poivron, de laitue, de la betterave, de la courge ou encore du navet.