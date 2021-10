Voici la coupe de cheveux qui vous donnera du style lorsque vous êtes dans la soixantaine !

Même à 60 ans, vous pouvez toujours laisser transparaitre le visage d’une jeune dame. Ce qui nécessite un entretien particulier. Vous devez veiller à votre maquillage et surtout prendre soin de vos cheveux. À un tel âge, vous ne devez plus adopter n’importe quelle coupe de cheveux. Voici une liste de coiffures branchées pour les dames de 60 ans et plus qui pourraient vous inspirer.

Une coupe ovalisée

À 60 ans, les cheveux ne possèdent plus tellement la même texture. Les traits sur le visage deviennent plus visibles. Pour donc adoucir ces traits et estomper le visage anguleux, la coiffure appropriée est la coupe ovalisée. Cette coiffure redonne la forme ovale à votre visage. Pour cela, on agit plus sur les cheveux qui enrobent votre visage. Ces cheveux sont raccourcis afin qu’ils adhèrent parfaitement aux mèches. Ainsi, les inégalités sont moins visibles. De même, les traits sont moins remarquables. Cette coupe rajeunit votre visage et vous ramène 10 ans en arrière.

Une coupe de frange

Cette coupe est idéale pour corriger les imperfections qui se sont développées lorsqu’on prend de l’âge. Après 60 ans, vous n’avez plus un front lisse comme c’est le cas lorsque vous étiez plus jeune. Votre front est plissé et les rides se font remarquer. De même, les sillons sont en voie de disparition. Tous ces facteurs réunis vous donnent l’apparence d’une vieille dame. En optant pour une coupe comme frange, vous redonnez ainsi du rayonnement à votre visage.

Les mèches asymétriques conviennent parfaitement à cette coiffure. Toutefois, il existe de nombreuses formes de franges. Il va falloir choisir la forme qui vous sublime le plus. Pour celles qui possèdent un visage rond, une frange légèrement effilée est une excellente option. En revanche, si vous avez un visage ovale et un front proéminent, il est conseillé de miser sur une frange rideau. Cette coupe de cheveux couvre de nombreuses imperfections sur votre front et autour de votre visage.

Une coupe courte

Les coiffures courtes sont celles en vogue. Elles sont réalisées sous de nombreuses formes. Afin d’opter pour un modèle, il est important de prendre en compte certains détails. Orientez votre choix vers une coupe courte un peu déstructurée. Votre coiffure doit être bien lisse.

De même, optez pour une forme dégagée qui se décolle de vos oreilles. Une coiffure courte qui respecte ces caractéristiques procure de la fraicheur à votre visage. De plus, si vous voulez profiter de la douceur de votre féminité, privilégiez une coupe plus longue au-dessus de votre tête et qui conservera le maximum de votre matière.

Une coiffure effilée en longueur

Une fois que vous dépassez les 60 ans, vos cheveux perdent en volume et aussi en densité. Vous devez trouver une coupe qui vous apporte un équilibre entre ces deux facteurs. Préférez les coiffures effilées en longueurs. Cependant, pour réussir cette coupe de cheveux, il faut de la subtilité afin que le complexe évité soit imperceptible. Ce style booste votre chevelure et apporte de la densité.