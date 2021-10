Voici la nouvelle technique pour diminuer votre masse capillaire et avoir un look original !

Trouver le style de cheveux qui vous mettra en valeur peut parfois être une grande source de réflexion. Une source de réflexion justifiée puisque les cheveux constituent un aspect important de votre apparence physique. Il y a ceux qui préfèrent les cheveux longs et volumineux, tandis que d’autres veulent juste diminuer leur volume capillaire pour être un peu plus à l’aise. Dans ce dernier cas de figure, il y a une technique simple et originale qui peut vous soulager.

L’undercut, une technique originale pour diminuer votre masse capillaire

Pour Sylvie Bacq, la directrice du salon « Entre Nous » à Yvoir, trop de volume de cheveux « met plus longtemps à sécher, et il est plus difficile d’en prendre soin, on ne peut pas faire n’importe quelle coupe de cheveux ». Se tourner vers l’undercut s’avère alors un choix éclairé.

L’undercut, qui signifie littéralement « coupe du dessous » en français, est une coupe assez originale qui a été popularisée grâce des célébrités comme l’américaine Rihanna dans les années 2000. Cette coupe de cheveux est une technique consistant à raser une partie des cheveux à l’arrière de la tête.

Se raser les cheveux au niveau de la nuque est donc l’une des principales caractéristiques de ce modèle capillaire. Avec des cheveux moins denses au niveau de cette surface du crâne, on se sent forcément plus à l’aise. Il existe toutefois différents types de coupes undercut.

Les avantages et inconvénients de l’undercut

Comme toutes les coupes, l’undercut présente quelques avantages. Le premier avantage est que cette coupe allie simplicité et originalité, pour vous permettre de diminuer sans problème votre masse capillaire. Ensuite, cette coiffure est très moderne et polyvalente, ce qui lui permet de s’adapter facilement à de nombreux autres styles. C’est également une coupe qui reste féminine, surtout lorsque vous choisissez l’option de garder plus de 8cm de longueur sur le dessus de la chevelure. Enfin, l’undercut est plutôt facile à entretenir au quotidien.

Cependant, le principal inconvénient est la difficulté de la repousse. Lorsqu’on sait que les cheveux poussent en moyenne 1cm par mois, il faudra alors beaucoup patienter pour voir vos cheveux repousser totalement. Il y a également la possibilité que de petits boutons apparaissent sur la nuque en fonction de la taille de rasage choisie. Une telle coupe a en outre besoin d’être entretenue chez un coiffeur, afin de pouvoir garder la même longueur au centimètre près.

Quelques autres alternatives à l’undercut

L’undercut n’est pas la seule technique pour diminuer sa masse capillaire. Chacun a ses préférences en matière de coupe de cheveux et donc ce style ne convient pas forcément à tout le monde. Il y a alors d’autres solutions.

Certains soins peuvent ainsi aider à diminuer vos cheveux. Pour Sylvie Bacq, « il existe toutes sortes de soins, shampoings, après-shampoings et masques qui agissent directement sur le volume et qui aident à lisser les cheveux ».

A côté des produits, certaines coupes peuvent également aider. L’effilage au rasoir, un piquetage avec des ciseaux sculpteurs, permettent de tailler les mèches plus courtes, afin d’alléger la coupe.