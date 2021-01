Voici la tendance la plus prisée sur Instagram : les bains ou les douches froides avec des glaçons !

Elle consiste à prendre des bains ou des douches, mais si cela peut être assez classique, sachez que la température l’est beaucoup moins. En effet, certaines stars n’hésitent pas à se dévoiler sur les réseaux sociaux alors qu’elles sont dans un bain assez spécial puisqu’il y a des glaçons. Vous avez donc une eau très froide dont les vertus sont réelles que ce soit pour votre moral ou votre esprit. Bien sûr, il faut être vigilant notamment à cause de l’hypothermie et de la différence de températures entre l’intérieur et l’extérieur.

Quel est l’intérêt d’une eau si froide ?

Si certaines tendances n’ont pas vraiment d’explications, celle-ci reste assez intéressante puisque les effets sur votre organisme sont au rendez-vous, mais il faut être vigilant. Vous avez déjà pu croiser des sportifs dans des salles spéciales avec notamment des saunas très froids et les températures étaient glaciales. Cela favorise la récupération et évite les courbatures après un effort très important.

Il suffit de vous attarder sur toutes les crèmes froides et les gels qui sont préconisés après la pratique sportive .

. Le froid peut réduire une inflammation d’un muscle, la douche ou le bain froid aura alors les mêmes effets après une pratique sportive plus ou moins intense.

De plus, vous donnez un coup de fouet à votre organisme, cela est donc parfait pour commencer la journée du bon pied.

Certains spécialistes préconisent de terminer la douche matinale par un petit jet froid au niveau des jambes et sur le corps entier si vous le supportez.

Vous aurez alors l’impression d’être apaisé, décontracté et vous pourrez ensuite prévoir cette journée dans la joie et la bonne humeur. Les effets sont donc les mêmes que ce soit pour un bain ou une douche, mais le premier propose une eau beaucoup plus froide, voire négative si vous ajoutez une quantité importante de glaçons. Vous avez notamment pu découvrir des hommes et des femmes qui n’hésitent pas le premier janvier à plonger dans des rivières et des lacs gelés, cela permet d’avoir un petit coup de fouet et votre corps est optimisé.

Lady Gaga semble être une adepte de cette technique, mais il faut supporter la température qui est donc très froide. Pour chasser l’anxiété, le stress ou d’autres émotions négatives, la douche froide peut être intéressante.

Demandez l’avis à votre médecin

Comme c’est le cas pour toutes les astuces que vous pouvez trouver sur Internet, il est judicieux de bien vous renseigner auprès des spécialistes. Votre médecin traitant connaît parfaitement votre corps, il sait alors si vous êtes en mesure ou non d’envisager ce bain ou cette douche froide. Il ne faut pas mettre de côté votre état de santé, car le but n’est pas de traumatiser vos cellules, et même de subir une hypothermie. Généralement, quelques secondes sont amplement suffisantes pour être boosté.

Par contre, lorsque la chaleur est largement au rendez-vous pendant l’été, il faut être encore plus vigilant, car la différence de températures à l’extérieur et dans le bain est très importante. Vous pouvez alors être un choc thermique qui se traduit par des effets secondaires très désagréables. Dans certains cas de figure, les personnes doivent aussi être hospitalisées. Par conséquent, il ne faut pas négliger ces pratiques même si elles entraînent un certain buzz. N’hésitez pas à demander des conseils pertinents à votre médecin et il pourra alors vous recommander ou non cette technique qui reste intéressante pour une utilisation très occasionnelle et surtout rapide.

Il ne faut pas succomber à toutes les astuces qui peuvent rythmer les réseaux sociaux comme Instagram, car vous n’êtes pas à l’abri d’une dérive.