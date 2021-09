Voici l’astuce de grand-mère pour réparer les cheveux et allonger les cils !

Vous êtes du genre à recourir à une infinité de produits pour traiter vos problèmes d’ordre cosmétique ? Pourtant, vous n’avez toujours pas les résultats escomptés. Vous en avez marre des agressions sur vos cheveux ? De plus, vous voulez pouvoir avoir un regard de biche séducteur ? Voici la solution idéale pour réparer vos cheveux et pour avoir des cils longs, denses et forts.

La vaseline un produit aux avantages mixtes

La vaseline, ce produit peu onéreux est votre meilleur allié pour parfaire vos cils et embellir vos cheveux en toute quiétude.

Si vous rêver de cils glamour et d’un clin d’œil ravageur, appliquez juste une fine couche de ce lubrifiant à la base des cils. C’est largement suffisant pour les rendre plus épais. C’est une meilleure option à ne pas délaisser surtout si vos cils ont tendance à perdre en volume avec le temps.

Dans le cadre des cheveux, le procédé est aussi très simple et facile à faire. Il vous suffira de frotter le produit à petite dose entre vos paumes. Puis vous les passez sur les extrémités pour assainir votre chevelure. Astuce très recommandée pour réparer vos cheveux et éviter en toute tranquillité, les fourches.

Autres astuces pour allonger efficacement vos cils

La longueur des cils est essentielle pour faire sensation. Mais la réalité n’est toujours pas assimilable à nos fantasmes. Voici donc autant d’astuces pour les allonger avec succès.

L’usage efficient d’huile de ricin

Vous rêvez d’un regard de star ? L’huile de ricin, nourrissante et revitalisante est une meilleure option. Vous devez l’appliquer de la racine des cils vers les pointes tous les soirs avant de dormir. Idéal à faire à l’aide d’un coton-tige, d’une brosse à dents ou même d’un tube de mascara vidé, nettoyé et rempli.

Pour favoriser un résultat efficace, vous devez laisser reposer toute la nuit avant d’essuyer avec un coton le matin.

L’utilisation du talc

Cette astuce est très prisée par les professionnels du make-up et les particuliers. Vous n’aurez qu’à poser une première couche de mascara. Ensuite, vous tapotez les cils avec un gros pinceau saupoudré de talc pour bébé. Puis enfin, vous appliquez une deuxième couche de mascara tout en recommençant éventuellement pour allonger encore les cils.

Un autre moyen naturel efficace et efficient pour réparer vos cheveux

Des astuces pour avoir des cheveux plus soyeux et plus résistants n’en manquent pas. Voici donc une proposition de recette spéciale de grand-mère pour réparer les cheveux abîmés.

La banane, un fruit idéal pour fortifier les cheveux

Pour concocter un masque fortifiant et adapté à vos cheveux, mixez juste dans un bol, une banane écrasée. Associez-y une cuillère à café d’huile de coco et deux cuillères à café de miel.

Servez-vous ensuite, d’un pinceau à coloration pour appliquer la préparation sur les cheveux. Lassez agir pendant 30 minutes et songez à rincer à l’eau tiède. Vous pouvez enfin, faire votre shampoing habituel. Pour plus de résultats, n’oubliez pas d’être fréquent dans l’application de vos masques.