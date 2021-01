Voici le meilleur brunch pour dimanche et pour profiter de votre dimanche !

Au cours de la semaine, vous devez jongler avec les différents repas, le rythme est d’ailleurs conséquent, mais vous pouvez lever le pied le dimanche. Au lieu de vous lever tôt pour le petit-déjeuner ou de le manquer en privilégiant le déjeuner, nous avons une idée à vous partager. Optez pour le brunch et celui-ci devrait clairement vous satisfaire puisqu’il est simple et gourmand. Bien sûr, vous pouvez finalement prendre ce que vous souhaitez, mais le but premier consiste à vous faire plaisir.

Quelques idées pour votre brunch

Comme vous le savez, ce repas doit mélanger les produits du petit-déjeuner et celui du déjeuner, c’est pour cette raison que le sucré peut jongler avec le salé sans aucune difficulté. Bien sûr, les choix dépendent de vos envies, mais certains produits ont la cote, cela vous permet de profiter d’un bon repas avec les membres de votre famille par exemple.

Nous vous conseillons des oeufs pour faire le plein de vitamines et ils peuvent être brouillés, à la poêle ou servis avec des toasts .

. Les oeufs Bénédicte ont souvent une place de choix sur la table pour les amoureux des gourmandises.

La salade de quinoa est parfaite pour démarrer cette journée du dimanche, vous aurez même quelques légumes comme des courgettes et n’oubliez pas la feta.

Pour le jus, il y a bien sûr l’orange ou la mandarine, mais un cocktail multivaminé avec des kiwis et de la mangue sera parfait.

N’oubliez pas les pancakes pour que le brunch de ce dimanche soit renversant.

Vous pouvez servir ces petites crêpes très épaisses avec de la pâte à tartiner ou de la confiture allégée si vous n’êtes minutieux à propos de votre ligne. Le sirop d’érable aura lui aussi une place de choix dans votre quotidien. Quelques fruits rouges, et même un peu de chantilly devraient vous apporter un peu de gourmandise. Le meilleur brunch se compose à notre sens de ces fameux pancakes que vous pouvez servir avec du bacon grillé, le tout est recouvert avec du sirop d’érable. Deux oeufs à la poêle seront aussi parfaits.

Vous pourrez aussi servir une boisson chaude, un jus de fruits et quelques croissants pour avoir le ventre bien rempli.

Quelle est la recette des pancakes ?

Il existe une quantité astronomique de recettes dans le monde entier, il est alors judicieux de bien vérifier que les conceptions sont à la hauteur de vos attentes. Vous ne pourrez pas faire l’impasse sur la méthode la plus simple qui est à base de 220 grammes de farine de blé, une pincée de sel, d’un sachet de levure chimique et de 33 cl de lait tiède. Prenez aussi 40 grammes de beurre pommade, deux oeufs et 30 grammes de sucre en poudre. Ce dernier peut être remplacé par une version allégée si vous ne voulez pas des pancakes trop caloriques.

La recette est vraiment simple, il suffit de mélanger tous les ingrédients en même temps avec un batteur électrique ou un robot pâtissier pour éviter d’avoir des grumeaux. Il faut que la pâte soit bien lisse et légèrement pâteuse pour qu’elle soit facile à étaler. Vous devez beurrer une poêle et la faire chauffer avant de réaliser de petits cercles. Si vous avez un appareil pour les pancakes, c’est bien sûr beaucoup plus simple. Pour la conservation, placez-les immédiatement dans un papier film dès qu’ils sont chauds et lorsqu’ils sont froids, conservez-les au réfrigérateur pour le lendemain.

Pour les accompagner, un peu de sirop d’érable, de la confiture, de la chantilly, de la glace ou de la pâte à tartiner.