Voici les 5 meilleures astuces de maquillages en vogue sur Tiktok !

Votre visage est un atout qui vous représente et reflète vos émotions et votre état d’esprit. Il est donc important de le valoriser dans une société qui accorde beaucoup d’importance à l’apparence. Tracé de sourcils, eye-liner, contour des lèvres sont autant d’éléments à maîtriser pour un maquillage réussi. Si vous êtes une débutante dans le domaine, rassurez-vous, nous avons trouvé les cinq meilleures astuces de maquillages Tiktok pour vous y aider.

Adieu les boutons d’acné

Avoir un bouton disgracieux sur le visage au réveil peu déprimer et agir sur votre mental tout au long de la journée. Heureuse vous avez la possibilité de le camoufler afin de conserver votre confiance en soi et votre assurance. Pour réussir ce petit tour, il vous faut du fond de teint, de la poudre libre, un pinceau et un beauty blender.

Pour commencer, appliquez sur votre bouton du fond de teint à l’aide du pinceau. Une fois estompée, utilisez-le beauty blinder pour rajouter la poudre et ainsi fixer l’ensemble. Refaites la manipulation environ trois fois pour faire disparaître le bouton.

Adorable avec des taches de rousseur

Mannequins, stars, les taches de rousseur font la tendance de nos jours. Si la nature ne vous en a pas gratifié, vous pouvez en avoir de façon éphémère lorsque vous le souhaitez. Vous devez vous procurer une poudre auto-bronzante ou de l’autobronzant.

La première est à mélanger avec un spray fixateur pour obtenir une pâte à appliquer délicatement au pinceau sur vos joues. La seconde option plus simple consiste à choisir un autobronzant aux teintes adaptées à l’effet souhaité et à votre carnation. Une fois appliqué en pointillé à l’aide d’un pinceau, laisser sécher entre cinq et six heures et profitez de votre nouvel atout beauté.

Des sourcils impeccables

Qu’il s’agisse de les redessiner ou de les épiler, les sourcils sont souvent rebelles et on oublie toujours un poil qui dépasse. L’astuce TikTok que nous vous proposons permet enfin de les discipliner pour mieux les maquiller. Bonne nouvelle, elle est simple à réaliser avec les objets du quotidien à savoir une brosse et un pain de savon.

Frottez cette dernière avec la brosse, puis recouvrez vos sourcils de savon avec celle-ci. Brossez bien évidemment dans le sens du poil pour une jolie forme naturelle. Une fois plaquée par le savon vous pouvez à présent réaliser votre mise en beauté sans désagréments.

Un lifting naturel

Lorsque vous réaliser votre make-up, pour affiner votre visage et le rajeunir, nous avons trouvé l’astuce beauté TikTok inspirée des stars. Si vous ne comptez pas fouler le tapis rouge, vous avez le droit de vous sublimer pour votre anniversaire, un rencard ou une fête de bureau. Pour cela vous devez vous munir d’un correcteur aux tonalités plus claires que celles de votre peau.

Appliquez ce dernier autour de votre nez, au coin de votre bouche ainsi qu’aux coins de vos yeux. Posez bien en jouant avec le contraste à l’aide votre pinceau et de votre poudre pour le teint. Sans chirurgie esthétique vous obtenez un vissage rajeuni et éclatant.

Des lèvres pulpeuses irrésistibles

Plus sensuelles, les lèvres pulpeuses sont à la mode. Pour celles qui souhaitent avoir des lèvres irrésistiblement bombées sans passer par le bistouri, à vos pinceaux. Redessinez le contour de votre lèvre supérieure comme inférieure à l’aide d’un pinceau trempé dans du fard à paupière brun. Estompez le tracé avec votre doigt pour un effet dégradé plus naturel.

Vous pouvez également opter pour des lèvres rosées et pulpeuses en réalisant un tracer au centre de vos lèvres à l’aide d’un crayon blanc, puis appliquez un rouge à lèvre rose sur les extrémités puis dégradez vers l’intérieur avec votre doigt. Comme vous pouvez le voir, en vous permettant de partager vos expériences, TikTok peut-être un allié de taille en matière d’astuces beauté.