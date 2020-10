Voici les aliments à consommer pour éviter au maximum les risques de cancers !

La majeure partie du temps, l’état de notre santé dépend des aliments que nous consommons. Si les médecins ont pour habitude de suggérer une bonne alimentation, ce n’est pas pour rien ! Ainsi donc, on peut affirmer qu’il y a une corrélation entre les multitudes de cancers qui existent et les différents repas du quotidien. C’est aussi une bonne nouvelle car il suffit juste de savoir quoi manger pour éviter les cancers.

Alimentation et cancers liés étroitement

Nombreuses sont les personnes qui ignorent que certains types de cancers sont causés par leur alimentation. Pourtant de nombreuses études ont prouvé que votre alimentation peut-être un facteur de bien être ou mal être. De ce fait, les repas consommés entretiennent un lien avec les cancers dont peut souffrir une personne. Les cancers dont l’alimentation est un facteur sont assez nombreux. Il s’agit des cancers du sein, de la prostate, pancréas, utérus l’œsophage, de l’estomac et du côlon…

Aaaaah, le goûter, quel délice ! 🍫 Mais attention, goûter ne rime pas pour autant avec gâteaux trop sucrés ! @laliguecancer a réalisé pour vous une infographie afin de vous donner des idées pour composer un goûter équilibré ! A retrouver ici 👇https://t.co/EzpZ2KxZyD — Lig'up (@up_lig) September 30, 2020

Même si les aliments sont bénéfiques pour l’organisme, ils contiennent aussi des substances nuisibles. Les composants nocifs se trouvant dans ces substances sont des facilitateurs au développement des cancers. Il a été scientifiquement prouvé que l’alimentation est responsable, à hauteur de 30%, de la formation des cancers. Ce taux est porté à 40% lorsque l’alimentation est associée à un mauvais comportement. Pour exemple, une mauvaise alimentation et le manque d’exercice physique entraînent le surpoids. Alors que le surpoids est l’un des principaux facteurs d’une grande panoplie de cancers. Néanmoins, si certains aliments peuvent favoriser le cancer, d’autres permettent de les éviter.

Les aliments à prendre pour éviter les cancers

Les aliments sont composés d’éléments nutritifs qui jouent plusieurs rôles. Pour limiter les risques de cancer, il suffit juste de savoir ce qu’il faut manger. Sur la liste de ces aliments on a :

Les fruits et légumes : ce n’est pas nouveau que les fruits et légumes soient associés à une bonne santé. Ils permettent de réduire les risques de cancers aéro digestifs. Ils diminuent les cancers à un taux assez bas.

Les fibres alimentaires : la consommation de fibre permet d’impacter le risque de cancer colorectal. Cela s’explique par la réduction du taux d’insuline dans le sang. Ils permettent également d’éviter la concentration d’hormones stéroïdiennes dans le corps. Les aliments dans lesquels se trouvent les fibres sont : les haricots secs, les lentilles et les légumes secs.

Les produits laitiers : ces aliments sont prisés à cause du calcium qui les compose. On y retrouve aussi des germes lactiques qui luttent contre les cancers. Cependant, une grande consommation de produits laitiers augmente les risques de cancer de la prostate. Les produits laitiers à prendre sont : le fromage, yaourts non sucrés et le lait.

Réponse stupide arrêtons l’exportation déjà et de mettre du sucre dans toute notre alimentation transformée ( source de cancer reconnue) et on aura l’alcool nécessaire ( quoique j’ai des doutes que ce soit la seule source de production) — Raymond JOANNESSE (@RJoannesse) October 7, 2020

Il faut ajouter qu’à une bonne alimentation, on doit ajouter des exercices physiques réguliers. Aussi, il faudrait éviter certains aliments très propices au développement des cancers.

Les aliments à éviter à tout prix pour réduire le risque de cancers…

En premier sur la liste, on a l’alcool. Il est un élément qui favorise le développement d’un grand nombre de cancers (bouche, œsophage, gorge, larynx etc.). Il déploie un grand nombre de calories dans le corps.

Ensuite vient la viande rouge qui consommée, de manière excessive, favorise les cancers de l’estomac et du côlon. Cet aliment participe également au développement d’autres types de cancer tel que celui du poumon, utérus, œsophage et pancréas. Les viandes concernées sont : le porc, le veau, le bœuf et l’agneau…

Toutefois, retenez que le plus important en matière d’alimentation saine est de manger 5 fruits et légumes par jour tout en maintenant une activité physique régulière.