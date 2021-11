Voici les astuces pour redonner du gonflant à une taie d’oreiller sans volume !

Après une journée chargée, tout ce dont on a envie, c’est de poser son corps tout fatigué sur le lit et sa tête sur une taie d’oreiller gonflée et moelleuse. Il arrive cependant que la taie d’oreiller ne soit pas au rendez-vous, car elle aurait perdu de son volume au fil des utilisations. Dans ces genres de cas, vous ne dormez plus bien, vous vous réveillez avec des raideurs au cou et quelques maux au niveau de la colonne vertébrale. Il vous est pourtant possible de gonfler à nouveau votre taie d’oreiller. Comment pouvez-vous vous y prendre ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Casa Cubista (@casacubista)

Faites prendre un bain de soleil à votre oreiller pour le gonfler

La transpiration de la nuit au cours du sommeil, les larmes quand on a le cœur lourd, la salive et autres, tout ceci peut à la longue ramollir votre oreiller. Si vous ne voulez pas qu’une telle chose se produise, il suffit de faire sécher au quotidien votre oreiller au soleil. Vous ne devez pas le mettre sur un sèche-linge au soleil, mais plutôt le poser à plat.

Ainsi, l’humidité qui se serait accumulée dans votre oreiller va s’évaporer.

Grâce au sèche-linge, faites gonfler votre oreiller

Vous n’avez pas le temps ou l’envie de laver votre oreiller vous-même. Ne vous en faites pas. Vous avez la possibilité de le laver à la machine à laver. Si en plus vous avez un sèche-linge dans lequel vous pourrez sécher votre oreiller, alors vous aurez gagné. En effet, en lavant l’oreiller, sous l’effet de l’eau il risque de devenir tout raplapla. Sous l’effet de la chaleur, les oreillers retrouvent toute leur jeunesse.

Même si vous n’avez pas l’intention de laver vos oreillers, vous pouvez leur donner un coup de jeunesse en les mettant dans cet appareil avec quelques balles de tennis.

Pensez à bien répartir la mousse dans votre oreiller au quotidien

Au réveil le matin, l’oreiller ne ressemble à rien. On a l’impression qu’on lui a asséné des coups tout au long de la nuit. Pour lui redonner vie, il vous suffit tous les matins de remettre en forme votre oreiller en répartissant les plumes ou la mousse dans la taie. Faites attention à ce que les plumes ou la mousse ne s’amassent pas uniquement dans une seule zone. Assurez-vous de bien faire la répartition. En faisant ce rituel au quotidien, peu à peu votre oreiller va se gonfler et vous retrouverez tous les soirs un bon oreiller sur lequel poser votre tête.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anne & Laurent ⚜ (@augredenotremaison)

Prenez des taies d’oreillers de bonne taille

Le tout ne suffit pas d’acheter un oreiller de bonne qualité, il faut aussi savoir choisir les taies d’oreillers adaptées aux oreillers. Il vous faut choisir une taie d’oreiller un peu plus grande que votre oreiller. Elle doit faire environ deux centimètres de plus. En mettant votre oreiller dans une taie d’oreiller un peu plus petite ou assez juste, vous risquez de comprimer le rembourrage de l’oreiller. Même si au début elle donne l’impression qu’avoir une petite taie d’oreiller donne un oreiller épais, ce n’est qu’un leurre.