Voici les meilleurs conseils pour dissimuler votre ventre, adoptez ces tenues vestimentaires !

Nous connaissons bien le problème rencontré par les femmes qui ont du ventre. Cela peut être une source de complexes, ils entachent votre quotidien et vous souhaitez le dissimuler sans, toutefois, vous cacher dans des tenues beaucoup trop larges. En effet, sachez que les vêtements beaucoup trop grands seront contre-productifs. Au lieu d’atténuer le ventre, ils auront tendance à lui donner du volume.

Le Top 5 des conseils pour atténuer le ventre

Il suffit parfois de changer ses habitudes en choisissant une taille différente ou une nouvelle couleur pour avoir un style beaucoup plus sympathique et frais. Il est toujours désagréable d’avoir un complexe et cela est valable chez les femmes, mais également les hommes.

Pour masquer le ventre, la meilleure solution consiste à adopter les culottes gainantes qui sont assez hautes et confortables .

. Ne portez pas des pantalons avec une taille basse puisqu’ils apportent du volume à ce ventre qu’il faut donc aplatir.

Les hauts ne doivent pas être courts, ni trop longs ou grands, choisissez la bonne taille ou un format oversize qui est très à la mode.

Les accessoires ont aussi une place de choix, nous vous recommandons la ceinture assez large qui masque rapidement le masque.

Evitez aussi les tenues moulantes qui font ressortir votre ventre et le volume sera finalement plus conséquent.

Avec ces conseils, vous avez déjà les meilleures méthodes pour atténuer cette partie de votre corps. Cela vous évite aussi de vous cacher avec des vêtements trop amples qui aggravent la situation. Il faut miser sur les bons produits et les matières très agréables à porter. Il est impératif de supprimer de votre quotidien le stretch ou encore le lycra puisqu’elles mettent l’accent sur les imperfections.

Pour vos vêtements, optez pour des tissus un peu plus fluides et beaucoup plus agréables comme le coton. Les couleurs ont aussi une part importante et le noir reste le choix le plus intéressant pour atténuer les rondeurs ainsi que les imperfections. Vous pouvez aussi apporter de la couleur avec des chaussures et des accessoires pour ne pas avoir un look beaucoup trop terne. Sélectionnez par exemple une ceinture assez claire alors que votre pantalon est noir, le contraste sera très sympathique.

Évitez aussi le blanc puisqu’il donne l’impression d’avoir un volume beaucoup plus important.

Ne choisissez pas des matières trop épaisses

En été, vous devrez éviter les tenues courtes qui dévoilent votre ventre, misez plutôt sur des manches courtes, des débardeurs ou encore un décolleté sans, toutefois, dévoiler toute votre intimité. Pour l’hiver, la laine est très agréable puisqu’elle est chaude, mais évitez de la porter au niveau du ventre puisqu’elle est épaisse. Vous l’avez compris, elle apporte du volume et il s’ajoute à celui de votre ventre. Prévoyez donc des matières relativement fines même si vous devez opter pour des sous-vêtements qui régulent la température, cela vous évite d’avoir froid à la fin de l’année.

Comme nous avons pu le préciser, le coton sera parfait pour sublimer votre silhouette. Si vous n’arrivez pas à trouver la bonne tenue pour masquer ce ventre et d’autres imperfections si vous en avez, n’hésitez pas à contacter un spécialiste ou un personal shopper. Ce dernier aura les compétences nécessaires pour vous aider à choisir les vêtements les plus adaptés à votre morphologie. De plus, sur M6, vous avez les Reines du Shopping et Cristina Cordula donne souvent des conseils pour masquer les imperfections tout en les adaptant à la saison et aux personnalités.

Vous avez aussi une quantité astronomique de tutoriels sur YouTube.