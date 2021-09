Voici les moyens insoupçonnés pour enlever les pellicules de vos cheveux !

Sensations de sècheresse et de démangeaison, flocons blancs sur vos épaules, les pellicules débarquent ! Elle génère une situation d’inconfort physique et mental, car l’on se demande toujours si elles sont visibles. Ces peaux mortes disgracieuses sont considérées à tort comme le signe d’un manque d’hygiène et pour éviter des regards désagréables, nous vous proposons les meilleures astuces naturelles pour y remédier.

L’huile de noix de coco

Reconnu pour ses valeurs nutritives sur la fibre capillaire, l’huile de coco permet également de lutter contre les pellicules. Pour cela, il vous suffit de réaliser un masque capillaire à base de ladite huile. Appliquez 3 à 5 cuillères à soupe d’huile de coco, sur votre cuir chevelu en fonction de leur densité. Puis laissez poser environ 15 minutes à 1 heure pour un shampoing immédiat ou toute la nuit pour plus de résultats.

Puis rincez et shampooinez bien afin d’enlever toutes les traces de gras et, le tour est joué. Pour ceux qui n’aime pas la sensation de gras, vous pouvez directement vous munir d’un shampoing à l’huile de coco pour vous en débarrasser.

Le vinaigre de cidre

Grâce à son acidité, le vinaigre de cidre permet de lutter efficacement contre les pellicules en modifiant le pH de votre base capillaire. Il vous suffit de mélanger un verre d’eau et un verre de vinaigre et d’appliquer la solution obtenue sur votre cuir chevelu à l’aide d’un vaporisateur. Puis emmaillotez votre tête dans une serviette en prenant le soin de laisser reposer environ un quart d’heure. Rincez enfin pour apprécier le résultat. Vous pouvez réitérer l’opération une deuxième fois dans la semaine pour plus d’efficacité.

L’aspirine

L’aspirine contient un acide salicylique qui permet de lutter efficacement contre les pellicule. Pour l’utiliser, rien de compliqué, il vous suffit d’écrase quelques cachets d’aspirine en une poudre fine à l’aide d’un rouleau pâtissier ou d’une bouteille en verre.

Rajoutez-y de l’eau pour former une pâte que vous appliquerez sur vos cheveux pour réaliser un masque capillaire. Rincez après avoir laissé reposer un quart d’heure. Vous pouvez également mélanger la poudre de deux aspirine à votre shampoing habituel puis laver après une pose de deux minutes, c’est tout aussi efficace.

Le bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude est un ingrédient du quotidien qui vous permettra de neutraliser les démangeaisons occasionnées par vos pellicules. Il suffit pour cela de réaliser un masque au bicarbonate. Vous avez besoin de trois cuillères à soupe de bicarbonate de soude et de l’eau minérale chaude pour réaliser votre masque antipelliculaire. Humidifiez vos cheveux à l’eau tiède puis appliquez le bicarbonate, laissez reposer plusieurs minutes puis rincez sans champoing. Vous pouvez réitérer l’opération sur plusieurs semaines pour un résultat plus durable.

L’aloe vera

Remède naturelle, l’aloe vera soigne en profondeur l’irritation de la peau et les démangeaisons occasionnées par les pellicules. Récupérer la pulpe de l’aloe vera ou une cuillère à soupe de son gel pour masser délicatement votre cuir chevelu. Laissez poser ce masque toute la nuit avant de shampooiner et de rincer. Le résultat est instantané et les sensations d’inconfort disparaissent aussitôt.

L’huile essentielle d’arbre à thé

Améliorant la qualité de votre cuir chevelu, l’huile essentielle d’arbre à thé appliqué en shampoing, lutte efficacement contre les pellicules et soulage les démangeaisons. Vous pouvez vous procurer un shampoing contenant au moins 5% de cette huile ou rajoutez directement quatre gouttes de ladite huile dans un shampoing neutre.

Enfin lavez vos cheveux deux fois en veillant à laisser un temps de pose avant chaque rinçage pour un meilleur résultat. Voici plusieurs recettes de masques et de shampoings qui vous permettront de vous débarrasser de vos pellicules.