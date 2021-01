Voici les pires erreurs qui abîment vos cils, il ne faut surtout pas les commettre !

Si certaines femmes accordent une vraie attention à leur peau, leurs rides ou encore leur regard, d’autres peuvent négliger les cils et cela s’avère être désastreux. Il ne faut donc pas commettre ces erreurs surtout si vous souhaitez avoir des cils à la fois beaux, longs et robustes. Dans le cas contraire, ils auront tendance à tomber très facilement au fil des semaines. N’oubliez pas qu’il existe aussi des soins spécifiques pour les fortifier ou optimiser la pousse pour avoir une belle longueur.

Quelles sont les erreurs commises avec les cils ?

Il est important de bien prendre soin des cils, car ils sont au centre du regard et il ne suffit pas d’utiliser des fards à paupières par exemple et un eye-liner pour avoir un résultat sympathique. En réalité, vous devez impérativement vous pencher sur la santé de vos cils en choisissant de bons cosmétiques et surtout en réalisant des soins quotidiens.

Le mascara ne doit pas être trop vieux, car ces produits sont susceptibles d’être périmés et vos cils pourraient se casser plus facilement à cause d’une altération des composants .

. Lorsque vous décidez de vous frotter les yeux, vous ne faites pas dans la dentelle et les frottements font tomber les cils qui sont alors moins robustes.

Pensez à bien vous démaquiller le soir avant de vous coucher avec une eau micellaire surtout si vous utilisez un mascara waterproof. Ce dernier ne serait toutefois pas le meilleur pour avoir des cils robustes.

Si les soins sont intéressants, il ne faut pas entacher les résultats avec divers accessoires qui traumatisent les cils, n’ayez donc pas la main trop lourde avec l’utilisation du recourbeur.

Dans tous les cas, la pire erreur que vous aurez tendance à commettre consiste à vous endormir avec du maquillage. Votre peau et vos yeux ont besoin de respirer pendant plusieurs heures. Les dermatologues préconisent d’ailleurs une journée complète de repos au cours de la semaine pour permettre à votre peau de respirer. Vous devez donc bien vous démaquiller en enlevant tous les résidus. Appliquez un soin nourrissant pour favoriser le renouvellement cellulaire au cours de la nuit et choisissez une lotion spéciale pour supprimer tous les résidus. Ces derniers sont souvent nombreux à cause des cosmétiques waterproof dont la résistance reste très importante.

Attention lorsque vous vous démaquillez

Avec un coton à usage unique ou réutilisable, vous avez tendance à frotter au niveau des cils supérieurs et inférieurs pour enlever le trait d’eye-liner et le mascara. Malheureusement, cette vigueur est problématique puisque les cils se fragilisent beaucoup plus facilement. Si vous n’arrivez pas à enlever les cosmétiques, il y a de grandes chances pour que le produit démaquillant ne soit pas efficace. Il existe sur le marché des lingettes ou des eaux micellaires conçues spécialement pour le maquillage waterproof. Il est donc plus facilement dissous et vous ne devez pas insister longuement au niveau des cils.

Si vous appliquez une crème nourrissante sur votre peau le soir, pensez à choisir un sérum pour vos cils par exemple. Vous leur redonnez un peu de robustesse et d’éclat. De plus, évitez quelques utilisations qui peuvent aussi être néfastes. Si le recourbeur n’est pas forcément idéal, sachez que la pose des faux cils peut aussi être problématique à cause de la colle. Au fil des jours, les cils auront tendance à se casser et ils seront finalement beaucoup plus petits et fragiles. Conservez alors ces faux cils uniquement pour les grandes occasions afin de conserver tous les avantages.