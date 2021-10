Voici les plus belles jupes à porter cet automne pour être stylée !

Modèle vestimentaire principalement reconnu aux femmes, la jupe est depuis des décennies un symbole d’élégance et de beauté. Un symbole que les créateurs de haute couture ont réussi à façonner suivant différents motifs les uns plus attrayants que les autres. C’est ainsi que pour cette nouvelle saison d’automne, certains motifs de jupes se distinguent déjà sur le marché des vêtements pour femmes.

La jupe boutonnée pour le plaisir de toutes les tailles

Pour cette nouvelle saison, la jupe boutonnée se fait remarquer avec son design qui continue de fasciner plus d’un. Avec ce modèle, les boutons de fermeture n’ont pas qu’un aspect utilitaire. Elles possèdent également un caractère décoratif qui donne un peu plus d’originalité à ce style vestimentaire.

Suivant la recherche de votre confort, vous pouvez opter pour des jupes aux boutons positionnés devant, derrière ou sur le côté. Placés devant, les boutons de couture permettent d’apporter un aspect visuel séduisant à votre jupe. Placés derrière, ils servent plus à faciliter le retrait de votre vêtement. Légèrement ou carrément décalés sur le côté, ces boutons de fermeture expriment charme, surtout lorsqu’ils sont à moitié déboutonnés au niveau du bas.

Avec les modèles de jupes boutonnées, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les formes. Designs courts, ronds, serrés, longs et colorés s’offrent à vous pour de nouveaux assortiments vestimentaires à la pointe de la mode.

La jupe plissée pour un habillement qui ne laisse pas indifférent

Résultat d’une ingéniosité de conception vestimentaire, la jupe plissée a toujours impressionné par le style unique de son design et sa capacité à mettre en valeur la silhouette féminine. Elle fait donc une fois encore partie des modèles de jupe à adopter pour avoir un look des plus captivants cet automne.

Suivant vos préférences, vous avez le choix entre des jupes aux plis plats, creux ou ronds. Au niveau des couleurs également, vous ne serez pas du tout déçu avec des variétés qui vont des teintes sobres comme le blanc, le beige et le gris aux teintes plus colorées comme le rouge, le vert ou encore le bleu.

Les jupes en jean pour un style décontracté et en mode jeunesse

C’est la tendance retro qui fait le plus fureur actuellement. Popularisée dans les années 1970, Les jupes en jean reviennent aujourd’hui en tant que nouveau symbole vestimentaire de la pop-art chez les femmes. Avec sa matière de conception résistante et ses couleurs bleus, noirs et gris toujours aussi appréciées, ce modèle de jupe allie à la fois élégance et durabilité.

Les autres formes de jupe à suivre pour cet automne

Pour cette nouvelle saison qui sans aucun doute marque un nouveau départ de l’industrie mondiale de la mode, il faudra également compter sur le succès de certains modèles de jupe. Il s’agit notamment des jupes à carreaux, les jupes en satin ou encore les jupes faites avec des motifs de pagne africains imprimés pour un peu d’exotisme vestimentaire.