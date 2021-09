Voici les styles vestimentaires qui sont en vogue dans les défilés !

La mode est un éternel recommencement comme le disait Coco Chanel, c’est pourquoi il est essentiel d’adapter son style vestimentaire au goût du jour. Peu importe la saison, les défilés de mode vous montrent quoi porter. Si vous cherchez un style qui vous est adapté et qui reflète votre personnalité, vous pouvez trouver votre bonheur parmi les toutes dernières tendances du moment. Suivez-nous, on vous aide à choisir ce qui vous ira.

Le classique et le classique revisité

De nos jours, la mode fluctue beaucoup entre fantaisie, strass et paillettes. Toutefois, le style classique ne se démode jamais et en l’accessoirisant il vous permet de vous démarquer. L’avantage de ce style est qu’il vous permet d’avoir de la classe aussi bien au boulot que dans votre vie quotidienne. Un blazer en coton, une jupe droite ou plissée, sont autant de coupes masculines comme féminines dans des tons neutres, valorisées par des noms comme Hermès ou encore Follement Classique.

Pour un résultat plus attrayant, il suffit de rajouter au noir, au bleu marine, au blanc, au beige…, des couleurs vives pour plus de peps comme le propose Loro Piana ou encore Escada – Max Mara avec des pièces emblématiques.

L’athleisure et le sport chic

La bonne forme physique et la santé sont les mots d’ordre de cette nouvelle génération. Il est donc normal d’avoir un esprit sain dans un corps sain, lui-même paré de vêtements confortables et adaptés. Même si ces derniers sont surtout pensés pour le confort en s’inspirant des activités sportives comme avec Lacoste ou Aigle, il n’est pas question de faire dans le débraillé.

Le mode athleisure de Prada Sport ou de Fenty Puma permet de rester dans le confort de la vie quotidienne avec un legging ou un jogging tout en l’associant avec un sac en cuir ou un trench pour ne pas faire adolescent. En effet, le sport, ça peut être chic. Assorti de manteau en cuir souple, d’un trench, d’un pull en cachemire, de boots ou sneakers en cuir, vous pouvez rester tendance tout en étant décontracté comme le propose Burberry ou Hermès.

Le casual, le streetwear et le glamour

La mode nous invite parfois à la fantaisie, mais aujourd’hui elle invite plutôt à la simplicité avec l’indétrônable casual adapté pour tous les âges. Ici, le Mont Saint-Michel et Bensimon vous habille de pièces simples et confortables, assorties de Vans ou sneakers en cuir, mais aussi de bijoux fantaisistes ou d’un manteau chic.

Dans cette même lancée, le Streetwear rappelle la jeunesse et son mode de vie rythmé par la musique, le sport, le skate ou encore le rap. Prada Sport et Suprême agence sweat imprimé, pull à capuche, casquette, jean large veste militaire et pièces ethniques pour composer un look dynamique et moderne. Comme vous pouvez le voir, la tendance est au confort et à la relaxation.

Cependant, il y a des évènements où vous êtes attendus sur votre prestance, c’est alors que le glamour entre en jeu avec des noms tels que Dior, Valentino, Dolce & Gabbana, Zuhair Mourad, etc. Diner de gala, soirée mondaine, tapis rouge, vous devez éblouir avec des jupes fendues ou drapées, des robes fluides ou moulantes, des bijoux de strass ou de la dentelle. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas dit-on, alors à vous de choisir afin d’assumer pleinement votre look et vous sentir bien dans votre peau en étant tendance avec les styles vestimentaires en vogue dans les défilés.