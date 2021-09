Voici les tenues à ne pas porter pour rester belle et attirante après 45 ans !

La quarantaine est une étape très sensible pour certaines femmes qui se sentent déjà vieilles. Elles ont cependant beaucoup de mal à bien s’habiller et à avoir du style en raison de la morphologie qui change. Voici donc six tenues qui sont proposées aux femmes qui atteignent cet âge, afin de les aider à rester belles et attirantes.

1 – Une robe moulante : pas très adaptée

Il est plus conseillé d’opter pour des vêtements à longueur raisonnable. Elles feront ressortir votre allure de même que votre élégance. Vous pouvez également opter pour des imprimés pétillants tout en faisant le choix des couleurs aux tons verts, pastel ou rouges.

À cet âge, il faudrait donc délaisser les robes courtes, moulantes et très ajustées, qui passent largement au-dessus du genou. Et cela, au risque de perdre votre sensualité et d’être moins attirante. Un fashion faux-pas de ce genre ne sera pas bien accueilli.

2 – Les tons pastel irisés, à ne absolument pas adoptés

Le plus adapté serait de choisir plutôt des tons pastel très en vogue, avec des brillances, qui ne mettent pas en relief, vos complexes. Car, généralement, les tons pastel irisés donnent une allure trop girly ou un tantinet futuriste, aux femmes. C’est donc très inadapté.

En ce qui concerne, les imprimés, l’idéal serait d’éviter d’opter pour des motifs élégants petits ou plus imposants. Il serait donc temps d’éviter totalement les couleurs trop flashy.

3 – Jean destroy à éviter

Porter des jeans destroy après 45 ans est indécent et manque d’élégance. Il est donc temps d’arrêter de penser qu’en portant des jeans troués, vous paraîtrez plus jeune. Ce n’est pas le cas.

4 – Le jogging, il faudrait s’en passer

Pour combler sa quête de confort, il est plus préférable, d’opter pour une jupe-culotte fluide ou un pantalon d’homme à défaut d’un jogging.

En effet, porter un jogging, risque de témoigner d’un certain laisser-aller. Il vous donnera facilement 15 ans de plus dans un sursis et aidera donc à gommer tous les effets des produits anti-âge dont vous faites usage chaque jour.

5 – Le col claudine, pas très chic ni adapté pour la quarantaine

Opter, ici pour une chemise droite boutonnée jusqu’en haut vous donnera beaucoup plus d’allure. Nettement mieux, que l’uniforme de petite fille modèle. Cela vous donnera un air plus adapté à votre âge et vous vous sentirez plus féminines et belles.

6 – Style romantique, à éviter à un âge avancé

Pour les femmes qui passent la barre des 45 ans, il faudrait éviter à tout prix de porter des robes à fleurs au col en dentelle. Et cela, quelle que soit la morphologie, car elles paraîtront moins belles et pas du tout stylées. Il n’est donc plus recommandé d’opter pour le style romantique à un tel âge. Ce n’est visiblement pas le meilleur choix pour se rendre attirante ou même pour plaire à votre conjoint.