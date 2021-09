Voici les vertus incroyables du miel pour avoir une belle peau, rayonnante et douce !

Aujourd’hui, le miel et ses vertus sont de plus en plus reconnus. C’est un ingrédient essentiel, thérapeutique et antibactérien. En plus de satisfaire nos papilles, il présente également de nombreux avantages et peut prendre soin de la peau. C’est une erreur de ne pas l’ajouter à nos cosmétiques de beauté. Découvrez ses vertus incontournables pour avoir une peau douce et rayonnante.

View this post on Instagram A post shared by Véto-pharma • France (@vetopharmafrance)

Pourquoi le miel est-il si populaire dans les cosmétiques ?

Il empêche la peau sèche

Elle est considérée comme un excellent hydratant, riche en sucres naturels, fortement hydrophiles, renforce son film hydrolipidique. Il peut maintenir l’hydratation et, comme avantage supplémentaire, rendre la peau douce.

Il régénère le derme

Riche en vitamines B et C, minéraux, oligo-éléments et acides aminés, il permet d’optimiser le renouvellement cellulaire.

Il favorise la guérison

Son pH acide, riche en protéines inhibitrices et défensives a des effets antibactériens, et son enzyme productrice de peroxyde d’hydrogène peut guérir rapidement la peau.

La thérapie par le miel convient-elle à tous les types de peau ?

Le miel est applicable sur n’importe quelle peau. Ses puissantes capacités hydratantes et cicatrisantes rendent agréables les peaux dures, très sèches et/ou irritées. Les peaux spontanées doivent être vigilantes, surtout si les allergies peuvent provoquer des irritations.

Protection, soin et apaisement

Soulignons que le miel peut également favoriser la cicatrisation de la peau. Par exemple, il est recommandé d’utiliser du miel pour soulager la peau après un coup de soleil. C’est un soin confortable et protecteur pour votre peau tendue en été comme en hiver.

Les peaux à tendance acnéique peuvent également bénéficier des bienfaits du miel. En effet, le miel est connu pour ses propriétés antiseptiques, adoucissantes et apaisantes, ce qui en fait l’ingrédient naturel parfait pour lutter contre les petites acnés. Il enlève tous les déchets qui obstruent les pores et intervient comme un nettoyant. Alors il rend la peau propre, hydratée et éclatante.

View this post on Instagram A post shared by Centro Kiwa (@kiwa_milano_)

Comment se servir du miel sur la peau ?

Vous pouvez utiliser des produits contenant du miel pour l’introduire dans votre routine beauté. Les savons de visage au lait de riz, à l’huile d’argan et au miel de tilleul nettoient, apaisent et protègent votre peau au quotidien.

Pour les personnes aux peaux sèches, qui ont besoin d’une hydratation supplémentaire, vous pouvez incorporer la crème apaisante au miel de tilleul dans votre quotidien soin de beauté. Il peut nourrir et réparer votre peau pendant longtemps. Il convient très bien aux peaux sèches sujettes aux rougeurs, il permet d’apaiser et d’uniformiser le teint pour lui redonner de l’éclat.

Ensuite, ceux qui n’ont pas forcément la peau sèche, mais qui souhaitent l’améliorer peuvent réaliser un masque au miel maison. Il suffit d’être prudent et d’utiliser du miel extrait à froid, jamais chauffé, ni pasteurisé, pour en conserver tous les bienfaits.

Il est temps pour vous de découvrir l’astuce du masque maison miel et citron pour donner un éclat à votre peau ! Le mélange miel et citron hydrate en profondeur votre peau et redonne de l’éclat à votre teint.