Voici l’incroyable masque hydratant à réaliser en 3 minutes sans aucun accessoire !

Nous vous proposons de découvrir sans plus attendre une recette pour avoir un masque hydratant qui apportera tout ce dont votre peau a besoin pour résister à toutes les intempéries et aux agressions. Vous n’êtes pas contraint de choisir des accessoires puisque la préparation est vraiment simple et rapide. Il faut à peine quelques secondes pour que la mixture soit prête.

Des ingrédients très simples pour ce masque beauté

La peau a tendance à souffrir notamment en hiver à cause de la pollution, du vent et du froid. Lorsque les températures sont très basses, vous n’êtes pas à l’abri des gerçures et d’un dessèchement avancé de votre visage. Il est de ce fait préférable de bien vous renseigner afin d’adopter rapidement les meilleurs soins pour que votre peau soit toujours très souple.

Vous avez besoin d’un récipient bien sûr pour mélanger tous les ingrédients, cela vous évite de les verser dans votre main .

. Vous devez verser deux cuillères à soupe de banane, vous pouvez soit acheter de la poudre ou écraser une banane entière pour profiter de tous les bienfaits de celle-ci.

Ajoutez ensuite deux cuillères à soupe d’eau ou un peu plus en fonction de la consistance, si elle est trop épaisse, augmentez la dose.

Vous devez ensuite utiliser de l’huile d’avocat et une cuillère à café devrait être suffisante.

Si vous choisissez la poudre de banane, faites en sorte que le mélange soit sans les grumeaux afin de profiter pleinement de ce masque beauté pour hydrater votre peau. Si vous utilisez des morceaux de banane, faites en sorte de bien les écraser pour ne pas avoir des morceaux qui vous empêcheront d’étaler comme il se doit le masque beauté.

Il faut une pâte bien homogène comme nous avons pu le préciser et il est préférable d’ajuster la dose d’eau en conséquence. Si vous voyez que la quantité est trop faible, vous pouvez ajouter quelques ingrédients cités au préalable. Par contre, ce masque hydratant ne doit pas être trop liquide, car il sera impossible de le conserver sur le visage pendant plusieurs minutes. Il est conseillé de laisser reposer votre peau pendant 10 minutes avant de rincer à l’eau claire et froide de préférence.

L’eau chaude a tendance à dilater les pores de la peau, vous ne souhaitez pas la purifier, mais l’hydrater, l’eau froide sera alors idéale.

L’hydratation est indispensable pour la peau

Nous avons proposé un masque de beauté pour le visage, mais sachez que toutes les parties de votre corps ont besoin d’être hydratées en conséquence. Si ce n’est pas le cas, vous pourrez découvrir des plaques, et même avoir des démangeaisons puisque la peau a tendance à tirer notamment en hiver. Pour savoir si votre peau est parfaitement hydratée, il suffit de réaliser un petit test. Vous devez la pincer très fort au niveau des zones les plus problématiques. Si elle est marquée et si la peau ne revient pas rapidement en place, il faut savoir que l’hydratation n’est pas celle escomptée.

Même si vous ne réalisez pas toutes les semaines ce masque hydratant à la banane, il est largement recommandé d’adopter des soins gras notamment pour la nuit. Pendant que vous dormez, votre peau peut se régénérer plus facilement et elle a besoin de cette hydratation pour lutter contre les désagréments du froid. Vous n’aurez donc plus une peau totalement irritée ou désagréable à toucher. En termes de fréquence, vous pouvez utiliser ce masque beauté une fois par semaine par exemple.