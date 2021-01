Avoir plus de publicité ? Pourquoi ne pas offrir de petits cadeaux au nom de votre entreprise ? Les goodies peuvent être une très bonne initiative. Voici pour vous, nos idées.

Qu’est-ce que les goodies ? Tout savoir

Un goodie est un mot anglais qui désigne un cadeau publicitaire, souvent personnalisé, offert par les entreprises ou les différentes structures à leurs clients, leurs prospecteurs ou leurs collaborateurs lors d’événements ou d’autres occasions. C’est un concept très prisé par les entreprises. Il représente un bon moyen de communication et même s’il paraît simple, il apporte beaucoup d’avantages aux entreprises.

Pourquoi faut-il opter pour des goodies ?

Les goodies vous permettent de marquer les esprits et de graver votre image. Ils sont utilisés lors des campagnes de marketing pour fidéliser les clients et en attirer de nouveaux par le biais de recommandation.

Ce qui vous permettra de briller et d’augmenter votre chiffre d’affaires. C’est aussi un bon moyen pour vous démarquer par rapport à vos concurrents et vous imposer. Les avantages des goodies sont nombreux :

Faire de la publicité ;

gagner de nouveaux clients ;

immortaliser votre entreprise ;

moyen de communication.

Avoir des goodies joue en votre faveur et vous confère une plus grande clientèle, ce qui fera marcher votre entreprise, vos affaires et vous garantira une activité durable. Plusieurs types de goodies existent, à chacun ses avantages et ses particularités.

Idées de goodies personnalisés pour entreprise

Les entreprises se disputent les idées de goodies et veulent être innovantes pour faire la différence avec leur concurrents et avoir plus de notoriété. Les goodies basiques sont les stylos et les cahiers, mais de nos jours, de nouvelles idées plus intéressantes existent.

Il y a un nombre incalculable d’idées de goodies. Mais il ne suffit pas juste de faire bonne impression le temps d’une journée puis finir aux oubliettes, il faut réfléchir sur le long terme. Pour ce faire, vos goodies doivent non seulement être attractifs, mais en plus fonctionnels. Vous permettant de rafraîchir la mémoire de vos clients à chaque fois qu’ils les utilisent .

C’est ce qui fera marcher votre publicité et vous permettra de faire remarquer votre entreprise. Il faut donc réfléchir à des goodies orignaux de par leur design, mais aussi de par leur utilité.

Voici quelques bonnes idées de goodies : porte-clés, parapluies, tee-shirts et casquettes personnalisés, sacs pliables, mug, lampe troche à piles rechargeables, etc. Les goodies tendance en ce moment sont les goodies hygiène, les goodies high-tech et les goodies développement durable.

Les goodies hygiène

Avec la pandémie de Covid-19, les goodies hygiène cartonnent et font le plein sur le marché. Ce genre de goodies est au goût du public et les entreprises s’y intéressent de plus en plus. Certains exemples de goodies hygiène utilisés :

Masques ;

gels hydroalcooliques ;

désinfectants ;

clés anti contact, etc.

Les goodies high tech

Les goodies high tech se basent sur les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle. Dans un monde de connectivité, c’est une forme de goodies très intéressante avec une longue liste d’idées, certaines classiques et d’autres sortent de l’ordinaire. Voici quelques exemples des différents goodies high tech utilisés pour avoir une idée générale :

Tapis de souris ;

supports de téléphone ;

écouteurs sans fil ;

calculatrices ;

retrouve clés ;

réveil électronique, etc.

Les goodies développement durable

Les goodies développement durable sont des goodies écologiques conçus avec pour politique, le respect de l’environnement et du développement durable. Ce sont des objets durables et recyclables, c’est ce qui fait leur particularité. Quelques idées sur les goodies développement durable :

Bombes à graine ;

gourdes en verre ;

sacs écologiques ;

porte-documents personnalisables ;

porte-clés en bois ;

marque-pages…

Vous pouvez choisir des goodies qui vous conviennent selon votre secteur de travail et votre politique. Vos goodies doivent renvoyer à votre image et votre identité. Pour personnaliser vos goodies, vous devez y mettre le logo et le slogan de votre entreprise. Vous pouvez même faire passer un message à travers ces dernier ou une expression qui correspond à votre éthique.