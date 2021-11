Voici une liste des aliments qui donnent un regain d’énergie !

L’énergie dont a besoin notre organisme pour son fonctionnement vient des aliments que nous consommons. L’alimentation doit alors être surveillée. On constate aussi que tous les aliments ne participent pas de la même manière à la fourniture d’énergie à l’organisme. Certains sont plus riches que d’autres. Nous vous proposons quelques-uns de ces derniers.

Quel aliment pour plus d’énergie ?

Il faut savoir que ce n’est pas uniquement l’alimentation qui donne de l’énergie. Vous avez besoin de bouger, de vous reposer, et de boire suffisamment d’eau. Le cas contraire, les aliments ne vous seront pas d’une grande utilité. Toutefois, vous pouvez trouver de l’énergie dans :

Les glucides

Ils sont plus bénéfiques à l’état simple et complexe. La complexité dont il est question ici n’a rien à avoir avec la composition quantitative de l’aliment. Il s’agit de la présence de tout le nécessaire en une quantité raisonnable. Quant à la simplicité, les spécialistes suggèrent de miser sur les monosaccharides et disaccharides. La facilitation de la digestion est ce qu’il faut préférer dans toute alimentation. Lorsqu’il n’y a pas digestion, la production d’énergie n’est pas possible. Plus rapidement le sang est alimenté en sucre et vous avez de l’énergie.

Il faut consommer certains glucides avec modération pour éviter une léthargie. Il s’agit des pains blancs, les bonbons, certaines céréales au déjeuné. C’est aussi le cas d’aliments qui ont subi une transformation avec addition des sucres comme certains jus. Privilégiez donc les légumes, les féculents, l’avoine.

Comment savoir que vous disposez d’énergie ?

Tous les aliments ne fonctionnent pas de la même manière. Il y en a qui provoquent subitement une augmentation de votre glycémie et la rechuteront un temps après. C’est précisément ce qui se passe avec les glucides simples. Lorsque l’aliment est plus complexe c’est-à-dire le sucre avec des fibres, la glycémie ne varie pas temporairement. Toute la journée, l’énergie est plus ou moins constante. Ne soignez pas étonnés lorsque vous ressentez une fatigue au cours de la journée après le travail. C’est tout à fait normal.

Le repos vous redonne de l’énergie. Ce n’est pas normal de ne pas sentir de fatigue après d’intenses activités. Vous manquerez de sommeil dans ces conditions et vous deviendrez progressivement fragile. Le repos donne aussi de l’énergie. C’est pourquoi il faut éviter certains remontants.

Faut-il prendre les caféines ?

Elles sont présentes dans plusieurs aliments. On les connait pour leur capacité énergique. Plusieurs personnes les consomment pour maitriser la fatigue. On les retrouve dans des boissons, des chocolats. C’est à la rigueur un dopage que vous faites. Le cerveau en souffre énormément. A la longue vous risquez de développer une dépendance vis-à-vis de ces boissons. Très facilement vous pouvez plonger dans l’obésité et emprunter tout doucement le chemin du diabète avec les risques d’accidents cérébraux vasculaires.

Quelques conseils

Les caféines ne sont pas tout de suite nuisibles. Elles le deviennent progressivement avec les effets secondaires. Plusieurs personnes développent une agitation, une insomnie, une anxiété et le pire un trouble du rythme cardiaque. Il faut bien s’alimenter, faire des exercices physiques, se reposer lorsqu’on est fatigué et boire assez d’eau. C’est le secret pour être en forme pendant longtemps.