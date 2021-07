Vos cheveux colorés n’auront jamais été aussi sublimes avec ces quelques conseils…

Alors que l’été bat son plein, on peut trouver de plus en plus de femmes dans la rue qui peuvent parfois arborer des coiffures complètement dingues avec des couleurs toutes plus belles les unes que les autres. Mais parfois, avec un mauvais entretien de vos cheveux, cela peut très rapidement virer au cauchemar et vous pourriez vraiment le regretter, c’est le moins que l’on puisse dire. Sur les réseaux sociaux, les témoignages des femmes qui peuvent se plaindre de leur coiffure décolorée sont nombreux et les coiffeurs ne sont pas toujours les principaux incriminés !

Pour pouvoir s’en rendre compte, nous vous recommandons donc de suivre ces quelques conseils qui vont vous aider grandement et vous permettre de garder une très belle couleur de cheveux pendant tout l’été, sans avoir besoin de passer des heures complètes d’entretien. Il faut bien avouer que pour pouvoir garder des cheveux colorés pendant tout un été, ce n’est pas une mince affaire ! Avec heureusement ces quelques astuces qui nous viennent très directement de professionnels, vous allez pouvoir enfin en profiter pleinement et vous assurer de ne plus jamais manquer de couleur pour votre belle chevelure…

Et pour cause, bien souvent, on pense surtout à se protéger la peau contre les rayons UV, mais les cheveux sont trop souvent délaissés, et parfois cela peut vraiment virer à la catastrophe, c’est le moins que l’on puisse dire. Mais heureusement, avec ces quelques conseils, vous allez enfin pouvoir en profiter pour pouvoir réussir votre prochaine coloration avant de partir en vacances…

Des conseils de professionnels pour votre chevelure colorée

Pour pouvoir être sûr et certain de ne pas vous tromper, c’est le moment de suivre de vrais conseils de professionnels qui vous feront gagner beaucoup de temps avant de partir en vacances. En effet, en choisissant de suivre ces quelques indications, vous allez mettre toutes les chances de votre côté et vous assurer de pouvoir faire en sorte d’avoir une belle chevelure, qui n’aura clairement rien à envier à d’autres femmes.

Une coloration trois semaines avant de partir en vacances

Pour booster vos chances d’avoir une belle chevelure pendant vos vacances, nous vous conseillons vivement de réaliser votre coloration deux à trois semaines avant de partir en congés, surtout si vous partez dans une destination très ensoleillée comme dans le sud de la France par exemple.

Un soin solaire pour les cheveux

En plus de la coloration à faire avant vos congés, nous vous recommandons d’appliquer un soin sur vos cheveux 3 à 4 fois par jour en fonction de votre peau, mais aussi selon ce que vous faites pendant la journée : si vous êtes exposée au soleil, vous en aurez forcément besoin, et nous vous recommandons d’appliquer également un soin solaire comme un gel ou une huile après être allé à la mer ou à la piscine.

Une huile avant de se baigner

Avant de partir dans l’eau, il est primordial de préparer vos cheveux comme il se doit, et pour cela il est préférable d’utiliser une huile végétale : vous pourrez ainsi les protéger contre toutes les agressions qui peuvent arriver et abîmer gravement vos cheveux.

Des shampoings pigmentés pour vous protéger des UV

Pour terminer, afin de ne pas avoir des cheveux colorés abîmés avec le temps et plus précisément par le soleil, nous vous recommandons vivement d’utiliser des shampoings pigmentés : vous pourrez ainsi en profiter pour avoir un produit qui bénéficie d’un filtre anti-UV assez performant ! De quoi passer un bel été en toute tranquillité…