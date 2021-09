Vous aimez avoir du style ? Voici l’astuce ultime pour réaliser des ondulations wavy sans aucune chaleur !

Pour donner un effet wavy à leurs cheveux, beaucoup de femmes sont prêtes à dépenser une fortune pour l’achat d’appareils pour avoir le meilleur résultat. Néanmoins, si on en croit la dernière astuce sur Tik Tok, plus besoin de dépenser autant dans votre portefeuille pour cela. Découvrez ici la dernière astuce simple et efficace pour une ondulation wavy des cheveux sans appareil chauffant.

View this post on Instagram A post shared by My Hair Without Heat (@curlcalledalex)

Réussir l’ondulation de ses cheveux à l’aide d’une ceinture de robe de chambre

Ça a l’air anodin, mais d’après les internautes du réseau social Tik Tok, cette astuce fonctionne parfaitement. Accessoire facile à trouver, il permet une ondulation naturelle des cheveux sans passer par un mécanisme de production de chaleur artificielle.

Un mécanisme plus facile à expérimenter lorsqu’on sait comment c’est parfois compliqué de réussir son ondulation des cheveux avec les gadgets classiques conçus à cet effet. Lorsque le mode d’emploi de ces appareils n’est pas amplement maîtrisé, il peut parfois entraîner plus de problèmes que de solutions à vos précieux cheveux.

De plus, au niveau du coût, utiliser une ceinture de robe de chambre pour onduler votre chevelure vous fera économiser dans votre budget mensuel d’entretien et de beauté. Mais comment fonctionne concrètement cette astuce ?

La phase de texturation et d’accrochage de la ceinture à vos cheveux

Pour réussir à rendre bien onduleux vos cheveux avec votre robe de ceinture de chambre, le respect d’un certain nombre d’étapes s’impose. Commençons avec la phase préliminaire d’installation de la ceinture de robe de chambre sur votre tête.

En premier lieu, une fois votre nouvel accessoire d’ondulation à portée de main, vous pouvez commencer à administrer à vos cheveux un soin de produits qui permettront d’améliorer leur texture.

Il est important d’appliquer ce soin au niveau de toute l’étendue des cheveux, des longueurs jusqu’aux pointes.

En second lieu, vous aurez besoin d’un miroir pour avoir une meilleure vue des opérations à suivre. Une fois votre accessoire de reflet installé, posez-vous devant lui et placez votre ceinture de robe de chambre sur le côté perpendiculaire de vos cheveux. Par la suite, fixez la ceinture au milieu de votre tête. Vous pouvez vous faire aider dans cette tâche par une pince.

View this post on Instagram A post shared by 🇺🇦𝐷𝐸𝐸𝐴𝑁𝐴🇪🇦 (@deeana_new)

La phase d’assemblage de la ceinture avec vos cheveux

Pour ce second niveau de la procédure, vous aurez à enrouler d’une part vos cheveux autour des deux manches de part et d’autre des deux côtés parallèles de votre tête. Procédez d’abord par des torsades pour stabiliser la structure avant de réaliser par la suite deux gros chignons qui serviront à attacher les longueurs des cheveux qui tendent vers le bas.

D’autre part, pour garantir le succès de votre action, vous devrez laisser intacte la structure de nœud entre vos cheveux et votre ceinture pendant environ une heure. Enfin, au bout de ce temps, vous pourrez à présent délicatement défaire les chignons et les torsades faites préalablement.

C’est en ce moment que vous pourrez apercevoir dans votre miroir la beauté du résultat final obtenu. Pour conserver chaque fois, cet aspect de vos cheveux, il vous est recommandé d’utiliser cette astuce tous les deux ou trois jours.