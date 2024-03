Où dormir à Amsterdam ? Les top 10 hôtels à découvrir

Connue pour ses canaux pittoresques, son incroyable variété culturelle et son histoire riche égayée par près de 800 000 vélos, Amsterdam attire plus de 17 millions de touristes chaque année. Parmi cette grande affluence, où comptez-vous poser vos valises pour profiter des merveilles de la capitale néerlandaise? Notre sélection des dix meilleurs hébergements à Amsterdam pourrait bien éclairer votre choix. Nous vous invitons à lire les éloges de nos meilleurs choix pour un séjour parfait à Amsterdam.

Ce qu’il faut retenir :

Amsterdam propose une variété d’hôtels de choix pour tous les budgets et tous les styles, des hôtels de luxe comme le Waldorf Astoria Amsterdam aux auberges de jeunesse stylées comme le Generator Amsterdam.

Les hôtels d’Amsterdam offrent une gamme impressionnante de commodités et d’expériences uniques ; parmi elles, de superbes vues sur la ville, des bars sur les toits, des restaurants étoilés Michelin et des spas luxueux.

L’emplacement peut faire une grande différence dans votre séjour à Amsterdam. Choisissez un hôtel à proximité des célèbres canaux, des principaux musées ou du dynamique quartier De Pijp.

La ville charmante d’Amsterdam est prisée pour son riche patrimoine culturel, ses canaux pittoresques et sa scène artistique florissante. Pour ceux qui souhaitent profiter pleinement de cette destination, voici notre sélection des 10 meilleurs hôtels où passer la nuit dans la capitale néerlandaise.

1. Waldorf Astoria Amsterdam

Le Waldorf Astoria Amsterdam est un établissement de luxe situé le long du canal Herengracht. Il se compose de six palais du XVIIe siècle réunis pour créer un hôtel somptueux proposant des chambres élégantes, une cuisine gastronomique et un spa Guerlain exceptionnel.

– Adresse : Herengracht 542-556, Amsterdam

2. The Dylan Amsterdam

Cet hôtel-boutique 5 étoiles offre un cadre intime et luxueux en plein cœur d’Amsterdam. The Dylan est niché dans un bâtiment historique du XVIIe siècle et propose des chambres au design individuel, un restaurant étoilé au guide Michelin et un bar lounge élégant.

À voir Comment les jardins de Giverny ont-ils battu un record ?

– Adresse : Keizersgracht 384, Amsterdam

3. Pestana Amsterdam Riverside

Le Pestana Amsterdam Riverside est un hôtel 5 étoiles situé dans un ancien hôpital datant du XIXe siècle. Offrant des vues imprenables sur le canal Amstel, cet établissement possède de magnifiques chambres, un restaurant raffiné et un spa pour se détendre après une journée de découverte.

– Adresse : Amsteldijk 67, Amsterdam

4. Sir Adam Hotel

Cet hôtel au design audacieux est situé dans la célèbre tour A’DAM Toren, offrant aux visiteurs une vue panoramique sur la ville d’Amsterdam. Le Sir Adam Hotel arbore un style rock’n’roll avec des œuvres d’art originales et dispose d’un bar à cocktails animé ainsi que d’une salle de gym bien équipée.

– Adresse : Overhoeksplein 7, Amsterdam

5. Ambassade Hotel

L’Ambassade Hotel occupe un ensemble de maisons historiques du XVIIe siècle situées sur le prestigieux Herengracht. Cet hôtel-boutique unique propose des chambres décorées individuellement avec des meubles d’époque et abrite également une bibliothèque impressionnante dédiée à la littérature néerlandaise.

– Adresse : Herengracht 341, Amsterdam

6. The Hoxton Amsterdam

Le Hoxton Amsterdam séduit par son mélange d’élégance et de décontraction. Occupant cinq maisons de canal datant du XVIIe siècle, cet hôtel présente un design contemporain avec des chambres compactes mais confortables, un salon trendy et un restaurant animé servant une cuisine locale savoureuse.

– Adresse : Herengracht 255, Amsterdam

7. W Amsterdam

Situé dans le quartier animé de Dam Square, le W Amsterdam est un établissement de luxe proposant des installations modernes et chic. Des chambres aux suites spacieuses, vous profiterez également d’une piscine sur le toit avec vue imprenable sur la ville, d’un spa AWAY et de restaurants raffinés.

À voir La guerre du tourisme entre les deux Savoie, qui perd gagne ?

– Adresse : Spuistraat 175, Amsterdam

8. Pulitzer Amsterdam

Mêlant charme historique et sophistication contemporaine, le Pulitzer Amsterdam est composé de 25 maisons de canal rénovées. Cet hôtel cinq étoiles offre des hébergements élégants, un bar à cocktails tendance et un jardin intime pour se détendre après une longue journée de visites.

– Adresse : Prinsengracht 323, Amsterdam

9. Conservatorium Hotel

Ce luxueux hôtel situé près du musée Van Gogh a été aménagé dans un ancien conservatoire du XIXe siècle. Le Conservatorium Hotel propose des chambres spacieuses dotées de touches néoclassiques, ainsi que des équipements tels qu’une piscine intérieure, un spa Akasha holistique et plusieurs options de restauration raffinées.

– Adresse : Van Baerlestraat 27, Amsterdam

10. Hotel De L’Europe

Situé sur les rives de l’Amstel, cet hôtel historique est un établissement emblématique d’Amsterdam. Hotel De L’Europe propose des chambres opulentes, un restaurant gastronomique étoilé au guide Michelin et une terrasse offrant une vue spectaculaire sur la ville.

– Adresse : Nieuwe Doelenstraat 2-14, Amsterdam

Chacun de ces hôtels présente ses propres caractéristiques et charmes uniques, garantissant à leurs clients un séjour mémorable dans cette destination exceptionnelle qu’est Amsterdam. Ne manquez pas l’occasion de découvrir ces adresses haut de gamme pour un séjour hors du commun dans la capitale néerlandaise.

FAQ sur les 10 meilleurs hôtels où dormir à Amsterdam

Quels sont les 10 meilleurs hôtels où dormir à Amsterdam?

R: Les hôtels conseillés pour séjourner à Amsterdam sont souvent : The Toren, Waldorf Astoria Amsterdam, The Dylan Amsterdam, Conservatorium Hotel, The Hoxton Amsterdam, The Pulitzer Amsterdam, Hotel TwentySeven, The W Amsterdam, The Flying Pig Downtown et CitizenM Amsterdam South.

Quels services offrent ces hôtels recommandés à Amsterdam?

R: Ces hôtels proposent une gamme de services comme le Wifi gratuit, service de chambre, restaurant/bar, salle de fitness, spa et parfois des toures guidées.

Quelle est la fourchette de prix pour une nuit dans ces hôtels à Amsterdam?

R: Les prix peuvent varier considérablement en fonction de la saison et du type de chambre d’hôtel, mais ils sont généralement entre 150 et 500 euros par nuit.

Quelle est la localisation de ces hôtels à Amsterdam ?

R: Ces hôtels sont idéalement situés à proximité du centre-ville d’Amsterdam et de ses nombreuses attractions touristiques comme le Rijksmuseum, le musée Van Gogh ou encore les canaux d’Amsterdam.

Est-il nécessaire de réserver à l’avance pour ces hôtels à Amsterdam?

R: Il est généralement conseillé de réserver à l’avance, surtout pendant la haute saison touristique ou lors d’événements spéciaux afin de garantir la disponibilité et éventuellement obtenir un meilleur tarif.