Comment les jardins de Giverny ont-ils battu un record ?

Après une fermeture temporaire, les jardins emblématiques de Giverny, réputés pour avoir inspiré les chefs-d’œuvre de Monet, accueillent à nouveau les visiteurs. Frappant un record inégalé avec plus de 600 000 visiteurs en un an, ces jardins ont su conquérir le cœur des amateurs d’art et de nature du monde entier. Quels sont alors les enjeux de cette réouverture tant attendue ? Quelle est la mystique derrière ces chiffres impressionnants ? Plongez dans notre article pour découvrir l’attrait indéniable des jardins de Giverny.

Ce qu’il faut retenir :

Les célèbres jardins de Giverny, source d’inspiration de l’artiste Claude Monet, ont réouvert leurs portes au public après une longue période de fermeture due à la pandémie, offrant à nouveau l’occasion aux amateurs d’art et à la nature de profiter de leur beauté.

Ils viennent de connaître un succès inégalé en accueillant 283 000 visiteurs en 2019, un record absolu depuis leur ouverture.

Le site promet toujours une impressionnante diversité de fleurs et de plantes, ainsi qu’un étang à nénuphars qui a inspiré les célèbres peintures de Monet.

Un lieu emblématique de l’impressionnisme célébrant ses 150 ans

Aujourd’hui, commencent les célébrations du 150ème anniversaire de l’impressionnisme et pour marquer l’occasion, les jardins de Giverny rouvrent leurs portes au public. Il y a exactement 150 ans se tenait chez le photographe Nadar à Paris la première exposition impressionniste, en présence d’Édouard Degas, Berthe Morisot, Camille Pissarro et bien d’autres artistes de renom qui ont laissé une trace indélébile dans l’histoire de l’art.

Un succès incontestable pour les jardins de Claude Monet

Hugues Gall, directeur de la Maison et des jardins de Claude Monet Giverny, est ravi de la popularité toujours croissante du site, qui attire chaque année des milliers de visiteurs venus du monde entier. Avec plus de 500 000 visiteurs en 2023, les jardins de Giverny ont même établi un nouveau record de fréquentation, prouvant ainsi leur attractivité pour les amateurs d’art et de nature. Ce lieu unique témoigne de la vie et de l’œuvre de Claude Monet, qui y vécut de 1883 jusqu’à sa mort en 1926. C’est ici qu’il peint certaines de ses toiles les plus célèbres, comme les Nymphéas, inspirées par l’étang de son jardin.

Les jardins rouvrent au public pour la saison 2024

Avec la réouverture au public ce 29 mars, les visiteurs auront l’occasion d’admirer l’éclatante palette de couleurs qui caractérise ces jardins à la fois horticoles et aquatiques. Les allées fleuries et les bassins aux nénuphars constituent le décor idéal pour flâner dans cet écrin de verdure où le temps semble s’être arrêté. Pour cette nouvelle saison, plusieurs événements seront organisés afin de célébrer les 150 ans de l’impressionnisme, notamment des expositions temporaires, des conférences et des ateliers artistiques pour petits et grands.

À voir La guerre du tourisme entre les deux Savoie, qui perd gagne ?

Un musée consacré à l’impressionnisme pour compléter la visite

Situé à quelques pas des jardins, le Musée des impressionnismes Giverny propose une immersion supplémentaire dans le monde de Monet et de ses contemporains avec des expositions temporaires dédiées à différents aspects de ce mouvement artistique novateur. Par ailleurs, il témoigne également de l’influence du maître sur les jeunes peintres de l’époque et sa contribution au rayonnement international de l’impressionnisme français.

Informations pratiques pour visiter les jardins de Giverny

Pour profiter pleinement de votre visite, voici quelques informations utiles :

Ouverture : les jardins sont ouverts du 29 mars au 1er novembre 2024, tous les jours de 9h30 à 18h.

les jardins sont ouverts du 29 mars au 1er novembre 2024, tous les jours de 9h30 à 18h. Tarifs : le billet d’entrée pour la maison et les jardins est de 10 euros pour les adultes et 7,50 euros pour les étudiants et personnes handicapées. L’accès est gratuit pour les moins de 7 ans.

le billet d’entrée pour la maison et les jardins est de 10 euros pour les adultes et 7,50 euros pour les étudiants et personnes handicapées. L’accès est gratuit pour les moins de 7 ans. Réservation : il est recommandé de réserver en ligne sur le site officiel des jardins de Giverny pour éviter les files d’attente.

Pour cette nouvelle saison, n’hésitez pas à découvrir ou redécouvrir ce lieu mythique de l’impressionnisme qui a inspiré certains des plus grands chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art. Les jardins de Giverny sont un véritable havre de paix où l’on peut se plonger dans l’univers artistique de Claude Monet et mieux comprendre pourquoi il en faisait sa source d’inspiration inépuisable.

FAQ sur Les jardins de Giverny rouvrent au public après avoir battu un «record absolu»

Quel est le « record absolu » que les Jardins de Giverny ont battu ?

Les jardins de Giverny ont battu un record de fréquentation en accueillant un nombre inédit de visiteurs avant leur fermeture.

À voir Nouvelle Xbox en vue ? Photos secrètes à découvrir

Quand ont rouvert les Jardins de Giverny ?

La date de réouverture peut varier d’une année à l’autre en fonction de la saison et des restrictions sanitaires en vigueur, nous recommandons donc de consulter leur site officiel pour cette information.

Quelles sont les mesures mises en place pour assurer la sécurité des visiteurs suite à la réouverture des Jardins de Giverny ?

Des mesures de sécurité strictes sont en place pour assurer la sécurité des visiteurs. Cela peut inclure des limites de capacité, des masques obligatoires, des stations de désinfection des mains et une signalisation pour assurer la distanciation sociale.

Quels sont les horaires d’ouverture des Jardins de Giverny ?

Les horaires d’ouverture sont généralement de 9h30 à 18h, mais ils peuvent varier en fonction de la saison et des restrictions sanitaires. Il est donc conseillé de consulter le site officiel pour les informations les plus actuelles.

Quels sont les points d’intérêt à voir lors de la visite des Jardins de Giverny ?

Les Jardins de Giverny sont célèbres pour leur jardin d’eau avec le pont japonais, les nénuphars, l’allée centrale du Clos Normand et la maison de Claude Monet. La visite de ces lieux offre une expérience unique de l’art de vivre de l’artiste.