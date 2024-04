Quels sont les 10 meilleurs hôtels à Barcelone ?

Barcelone, avec environ 9 millions de touristes par an, est une destination incontournable en Espagne. Mais où séjourner dans cette métropole dynamique ? Quels sont les 10 meilleurs hôtels qui rendront votre séjour véritablement inoubliable ? Nous avons effectué une recherche minutieuse et créé une liste qui répondra à toutes vos interrogations. Ces établissements cinq étoiles ne sont pas seulement luxueux mais offrent aussi un accueil des plus chaleureux. Prêts à vivre l’expérience Barcelonaise sous un nouveau jour ? Alors, embarquez avec nous pour cette visite guidée à travers le top 10 des hôtels de Barcelone.

Ce qu’il faut retenir :

Barcelone offre une variété d’hôtels de luxe, notamment le Mercer Hotel Barcelona, une adresse historique intégrant structures romaines et médiévales, ou encore le W Barcelona, célèbre pour sa vue magnifique sur la mer.

Les amateurs de design et d’architecture peuvent opter pour l’Hôtel Omm ou le Ohla Barcelona, tous deux reconnus pour leur esthétisme à couper le souffle.

Pour une expérience unique, les hôtels boutique tels que l’Hôtel Neri Relais & Châteaux et l’Hotel Bagués méritent d’être explorés pour leur atmosphère intimiste et leur service personnalisé.

Barcelone, la capitale catalane, offre une pléthore d’options hôtelières pour les voyageurs exigeants. Que ce soit sur le célèbre Passeig de Gràcia, près du front de mer ou dans les ruelles pittoresques du Barrio Gótico, cette ville méditerranéenne a de quoi séduire tous les types de visiteurs. Découvrez notre sélection des 10 meilleurs hôtels où poser vos valises lors de votre prochain séjour à Barcelone.

1. Majestic Hotel & Spa

Situé sur le prestigieux Passeig de Gràcia, le Majestic Hotel & Spa est un établissement emblématique de la ville. Avec son rooftop offrant une vue imprenable sur Barcelone et ses chambres luxueuses, cet hôtel 5 étoiles saura vous charmer par son élégance et son service impeccable.

2. Le W Barcelona

Imaginé par l’architecte Ricardo Bofill, le W Barcelona trône fièrement sur la plage de la Barceloneta. Cet hôtel moderne et audacieux propose des chambres avec une vue panoramique sur la mer et la ville ainsi qu’une piscine extérieure et un accès privé à la plage.

3. El Palace

Véritable institution barcelonaise, l’El Palace fait partie des hôtels de luxe les plus prisés de la ville. Avec son intérieur raffiné et son atmosphère chic, vous y découvrirez également un grand spa avec piscine et un restaurant étoilé au guide Michelin.

4. Mercer Hotel Barcelona

Situé dans le charmant quartier du Barrio Gótico, le Mercer Hotel Barcelona est un boutique-hôtel qui combine à merveille l’histoire et la modernité. Cet établissement 5 étoiles dispose notamment d’un toit-terrasse avec piscine et offre une vue imprenable sur la vieille ville.

5. H10 Casa Mimosa

A deux pas de La Pedrera et de la Casa Batlló, l’H10 Casa Mimosa est un hôtel de charme qui se distingue par son élégance et sa situation idéale pour découvrir les trésors architecturaux de Barcelone. Vous apprécierez notamment son jardin avec piscine et son bar à cocktails pour des moments de détente après vos visites.

6. Almanac Barcelona

Lumineux et sophistiqué, l’Almanac Barcelona est un véritable havre de paix en plein cœur de la ville. Ses chambres spacieuses offrent un confort moderne tandis que son restaurant propose une cuisine méditerranéenne inventive. Ne manquez pas le rooftop avec piscine et bar à tapas.

7. Yurbban Passage Hotel & Spa

Atmosphère branchée et décontractée

Spa avec piscine intérieure

Rooftop offrant une vue à 360° sur Barcelone

8. Ohla Barcelona

L’Ohla Barcelona est un boutique-hôtel design situé dans le quartier de Ciutat Vella. Cet établissement propose des chambres au décor épuré, un restaurant gastronomique et un rooftop avec piscine.

9. Hotel Arts Barcelona

Cet hôtel 5 étoiles est à deux pas du front de mer et bénéficie d’une vue imprenable sur la mer Méditerranée. Outre ses chambres luxueuses et spacieuses, l’Hotel Arts Barcelona dispose également d’un grand spa, d’un restaurant étoilé et d’une piscine extérieure.

10. Cotton House Hotel

Mariant harmonieusement histoire et modernité, le Cotton House Hotel se trouve dans un bâtiment néoclassique du XIXème siècle. Les voyageurs y apprécieront le service attentionné et les nombreuses installations pour se relaxer après une journée de découvertes.

Avec cette sélection des 10 meilleurs hôtels de Barcelone, nul doute que vous trouverez l’établissement idéal pour votre prochain séjour dans la capitale catalane. Alors, il ne vous reste plus qu’à réserver et profiter de cette ville enchanteresse !

FAQ Les 10 meilleurs hôtels de Barcelone

Quels sont les 10 meilleurs hôtels de Barcelone ?

Les 10 meilleurs hôtels de Barcelone, selon les critiques des voyageurs, sont Hotel 1898, Hotel The Serras, Alma Barcelona, Hotel Casa Fuster, Hotel Arts Barcelona, Majestic Hotel & Spa, El Palace Hotel, Mercer Hotel Barcelona, Hotel Do Placa Reial et W Barcelona.

Quels services offrent ces hôtels ?

Ces hôtels offrent une variété de services tels que des chambres et des suites luxueuses, des restaurants et des bars sur place, des spas et des centres de bien-être, des piscines, des centres de fitness, et pour certains, des vues sur la mer ou la ville.

Où sont situés ces hôtels ?

Ces hôtels sont idéalement situés dans divers quartiers de Barcelone, notamment Las Ramblas, le quartier gothique, le Paseo de Gracia et le quartier de la Barceloneta, tous proches des principales attractions de la ville.

Quel est le tarif moyen d’une nuit dans ces hôtels ?

Les tarifs varient en fonction de la saison, du type de chambre et des services choisis, mais en général, ils peuvent varier de 150€ à plus de 500€ par nuit.

Est-il possible de réserver en ligne dans ces hôtels ?

Oui, il est possible de réserver en ligne dans tous ces hôtels, directement sur leur site web ou via des plateformes de réservation d’hôtel. Il est recommandé de réserver à l’avance pour garantir la disponibilité.