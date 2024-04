Sofitel a 60 ans : quel est le secret de son succès français ?

Depuis six décennies, Sofitel incarne avec panache l’art de vivre à la française dans l’univers de l’hôtellerie de luxe. Plus qu’un simple établissement, c’est une histoire incroyable de 60 ans qui a vu cette marque française s’imposer dans plus de 40 pays à travers le monde. Quelle est donc la recette de ce succès continu et comment ce joyau de l’hôtellerie de luxe a-t-il su exporter si brillamment l’élégance et le raffinement français aux quatre coins du globe ? Plongez avec nous dans l’étonnante trajectoire de Sofitel et son héritage incontestable dans le monde hôtelier.

Le Sofitel fête ses 60 ans, une marque hôtelière iconique de la France qui a su porter haut les couleurs du pays au niveau international.

Le Sofitel, à travers son histoire, est porteuse d'un savoir-faire à la française dans le domaine de l'hôtellerie de luxe, combinant art de vivre et excellence du service.

Malgré un contexte global compliqué, le Sofitel a su s'adapter et innover pour continuer à redéfinir l'expérience hôtelière tout en restant fidèle à ses racines françaises.

L’épopée du groupe hôtelier Sofitel s’étend sur six décennies depuis sa création en 1964. En 2022, le groupe unique célèbre ses 60 ans d’existence et continue d’évoluer afin de maintenir son indéniable qualité française qui séduit les voyageurs du monde entier.

Les origines et l’essor de Sofitel

Avec la fondation de leur premier établissement à Strasbourg en 1964, les fondateurs Paul Dubrule et Gérard Pélisson avaient pour objectif d’offrir un hébergement chaleureux et attentif aux voyageurs. La combinaison d’un design moderne, d’une cuisine raffinée et d’une attention personnelle a rapidement porté la marque du duo à des niveaux supérieurs sur la scène hôtelière mondiale.

L’expansion internationale et une réputation grandissante

Dès les années 1970, la marque Sofitel entame son expansion internationale avec l’ouverture d’hôtels dans diverses capitales européennes, comme Londres, Bruxelles et Amsterdam. Au fil des ans, Sofitel se distingue par son approche innovante et créative de l’industrie hôtelière.

1980 : Lancement de nouveaux services exclusifs tels que le « SoBed », offrant une expérience de sommeil inédite aux clients.

Lancement de nouveaux services exclusifs tels que le « SoBed », offrant une expérience de sommeil inédite aux clients. 1995 : Expansion en Amérique du Nord avec l’ouverture du Sofitel Chicago Water Tower.

Expansion en Amérique du Nord avec l’ouverture du Sofitel Chicago Water Tower. 2000 : Entrée sur les marchés asiatiques, notamment à Singapour et Hong Kong.

Entrée sur les marchés asiatiques, notamment à Singapour et Hong Kong. 2010 : Création de la collection Magnifique, mettant en vedette les hôtels-icônes du groupe, symboles du luxe et de la qualité Sofitel.

60 ans d’évolution : Le renouveau de la marque Sofitel

Maud Bailly, désormais à la tête des hôtels Sofitel, est déterminée à revigorer la marque du groupe Accor qui fête cette année ses 60 ans. Elle souhaite poursuivre la tradition de qualité incomparable tout en insufflant une nouvelle énergie dans chacun des établissements pour satisfaire les exigences des voyageurs modernes.

Des concepts innovants pour répondre aux besoins des clients

Toujours à l’écoute des attentes de sa clientèle internationale, Sofitel développe régulièrement de nouveaux concepts qui viennent enrichir son offre. Les projets sont nombreux parmi lesquels :

L’espace bien-être : La marque promeut le « bien être à la française » avec leurs spas SoSpa et SONature, chaque établissement proposant une expérience de relaxation unique basée sur des rituels français.

La marque promeut le « bien être à la française » avec leurs spas SoSpa et SONature, chaque établissement proposant une expérience de relaxation unique basée sur des rituels français. Les clubs fitness : Dans chaque hôtel Sofitel, on trouve également des clubs de sport conçus pour encourager les guests à mener une vie active durant leur séjour.

Dans chaque hôtel Sofitel, on trouve également des clubs de sport conçus pour encourager les guests à mener une vie active durant leur séjour. La gastronomie : Sofitel concentre une partie de ses efforts sur le développement d’une offre gastronomique originale et contemporaine, à travers la collaboration avec des chefs renommés tels qu’Alain Ducasse.

Réinventer l’hôtellerie pour les voyageurs du XXIe siècle

Afin de répondre aux exigences de la clientèle mondiale toujours plus nombreuse et diversifiée, la nouvelle stratégie de Sofitel mise sur un luxe ouvert, accessible à tous sans distinction. Les évolutions liées au numérique ont également conduit la marque à repenser son approche du service et à développer des solutions connectées pour optimiser l’expérience-client (applications mobiles, réservations en ligne, services dématérialisés).

Les nouveautés 2022 pour célébrer les 60 ans de Sofitel

Des offres spéciales pour célébrer cet anniversaire marquant

Pour fêter ses 60 ans, Sofitel a concocté des promotions exceptionnelles à travers sa collection d’hôtels dans le monde. Parmi les offres phares, on compte :

Le forfait Birthday Stay : Une formule comprenant une nuit dans l’un des hôtels de la marque, assortie d’un petit-déjeuner complet pour deux personnes et d’un cadeau-surprise attendu dans la chambre dès l’arrivée des guests.

Une formule comprenant une nuit dans l’un des hôtels de la marque, assortie d’un petit-déjeuner complet pour deux personnes et d’un cadeau-surprise attendu dans la chambre dès l’arrivée des guests. L’offre Anniversary Getaway : Un package spécial combinant deux nuits d’hébergement, un surclassement de chambre et une réduction de 20% sur les soins au spa.

Un package spécial combinant deux nuits d’hébergement, un surclassement de chambre et une réduction de 20% sur les soins au spa. Le Sofitel 60’s Night Dinner : Un événement mémorable à partager en amoureux ou entre amis grâce à un menu gourmand élaboré autour de plats emblématiques des années 60 et accompagné par des animations conviviales.

L’ouverture de nouveaux établissements pour diversifier l’offre

En cette année anniversaire, Sofitel continue d’écrire son histoire avec l’introduction de nouveaux hôtels extraordinaires dans des destinations telles que Bali, Bangkok et Sydney. Ces prestigieux établissements viendront compléter l’offre actuelle en apportant leur design unique et leur promesse d’une expérience inoubliable aux voyageurs du monde entier.

Au fil des six décennies qui ont suivi sa création, la marque française Sofitel n’a jamais cessé d’évoluer pour offrir le meilleur de l’hôtellerie à ses clients. Les nombreuses réalisations et innovations témoignent de la passion et du savoir-faire français qui font de la griffe une véritable icône de l’art de vivre à la française. En célébrant ses 60 ans d’existence, Sofitel poursuit sa quête d’excellence et s’affirme comme une référence incontournable dans l’univers du luxe et de l’hospitalité.

