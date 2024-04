Saint-Dizier se renouvelle, nouvelle porte du lac du Der ?

Saviez-vous qu’après une hausse de 20% de sa fréquentation touristique en 2019, Saint-Dizier, surnommée la « ville laboratoire », taxe sa renaissance ? Située à la porte d’entrée du lac du Der, cette dynamique cité d’environ 26 000 habitants s’impose comme un exemple de la revitalisation touristique. Comment a-t-elle réussi à se reconstruire et à attirer de plus en plus de visiteurs ? Découvrez-le en détail à travers notre article, vous serez surpris par l’audace et l’ingéniosité dont fait preuve Saint-Dizier pour redorer son blason touristique.

Saint-Dizier, autrefois délaissée, connaît un renouveau touristique important grâce à sa proximité avec le lac du Der et son statut de ville « laboratoire » d’innovations urbaines.

La mise en œuvre d’une stratégie de valorisation de son patrimoine industriel et historique a redynamisé son activité touristique et locale.

Située au carrefour de plusieurs grands axes touristiques, Saint-Dizier est désormais considérée comme la porte d’entrée vers le lac du Der, le plus grand lac artificiel d’Europe.

Saint-Dizier, porte d’entrée du lac du Der et véritable cité laboratoire, connaît un renouveau touristique sans précédent. Grâce à ses nombreux atouts patrimoniaux et naturels, cette ville en pleine revitalisation ne cesse de gagner en attractivité.

Une localisation stratégique

Située au carrefour de plusieurs régions, Saint-Dizier bénéficie d’une position géographique idéale pour attirer les visiteurs. En effet, elle se trouve à quelques kilomètres seulement de l’immense retenue artificielle du lac du Der, qui célèbre cette année son 50e anniversaire. Ce site emblématique offre de nombreuses activités nautiques et de plein air, faisant le bonheur des amateurs de sensations fortes.

Le lac du Der : un paradis naturel aux portes de la ville

Plages aménagées pour la baignade

Sports nautiques (voile, canoë, paddle…)

Balades à vélo ou à pied autour du lac

Pêche et observation des oiseaux pour les passionnés de nature

Au-delà de cet attrait majeur, Saint-Dizier possède un riche patrimoine historique et architectural, dont certains témoignages remontent au Moyen Âge. La ville est également berceau des fontes ornementales d’Hector Guimard, célèbre architecte Art Nouveau.

Un programme de revitalisation ambitieux

Pour mettre en valeur ces atouts et attirer davantage de visiteurs, Saint-Dizier a mis en place un plan de revitalisation depuis plusieurs années. Cette démarche vise à améliorer l’attractivité de la cité en développant de nouvelles infrastructures touristiques, mais aussi en réhabilitant le patrimoine bâti et les espaces publics. Voici quelques exemples de réalisations concrètes :

Rénovation du centre historique et création d’un parcours piétonnier

Aménagement d’un parc urbain de plus de 20 hectares

Création d’une salle de spectacles flambant neuve

Mise en place d’un programme de résidences d’artistes pour dynamiser la vie culturelle locale

Une ville tournée vers le futur

Cette modernisation s’accompagne également d’un engagement fort dans la transition écologique, avec la réalisation de plusieurs projets axés sur le développement durable :

Implantation d’écoquartiers Multiplication des pistes cyclables pour favoriser la mobilité douce Valorisation des énergies renouvelables grâce à la présence d’une ferme solaire et écoparcs Participation au dispositif « Territoire à énergie positive pour la croissance verte »

La flamme olympique, un événement fédérateur

Pour marquer cet essor touristique et asseoir sa notoriété, Saint-Dizier a su profiter de l’occasion offerte par la venue de la flamme olympique, le 28 juin prochain. La cité bragarde se prépare à accueillir dignement cet événement : animations sportives et culturelles ainsi que démonstrations des différents clubs locaux sont au programme.

Un héritage du passé pour construire l’avenir

L’histoire de Saint-Dizier est aussi étroitement liée aux sports puisqu’elle a accueilli les Jeux régionaux lors de l’exposition universelle parisienne de 1900. Cet héritage est désormais mis en avant pour célébrer la flamme olympique et inscrire définitivement la ville dans une dynamique tournée vers l’avenir.

Ville laboratoire, un modèle pour d’autres territoires ?

Cette réussite doit beaucoup à la stratégie adoptée par la commune pour valoriser ses atouts. Positionnée comme « ville laboratoire », elle mise sur des partenariats avec différents acteurs locaux et régionaux pour co-construire son projet de développement. Un exemple inspirant qui pourrait bien donner des idées à d’autres destinations touristiques en quête de renouveau.

