Où savourer tapas et verres sur les rooftops de Séville ?

Découvrez Séville d'une nouvelle perspective ! Nos 10 rooftops préférés pour savourer tapas et verres, entre ciel et histoire.

Séville, joyau andalou, a conquis près de 2,7 millions de visiteurs en 2019 grâce à sa richesse culturelle et gastronomique. Mais avez-vous déjà imaginé découvrir cette ville magnifique depuis les hauteurs ? Que diriez-vous d’admirer les couleurs éclatantes de la cathédrale de Séville ou la beauté du Guadalquivir tout en savourant une sangria ou quelques tapas ? Nous avons sélectionné pour vous nos 10 rooftops préférés pour une expérience inoubliable. Alors, êtes-vous prêts à prendre de la hauteur et découvrir Séville autrement ?

Quand le soleil doux de l’Andalousie darde ses rayons sur les pavés sévillans, les toits-terrasses de la ville deviennent des oasis privilégiées où les locaux et les visiteurs se mêlent pour savourer des tapas et des boissons rafraîchissantes. Voici une sélection incontournable des meilleurs rooftops de Séville pour une expérience haute en couleurs et en saveurs.

1. La terrasse cosmopolite : Vincci La Rabida

Situé à quelques pas des arènes historiques de Séville, le rooftop du grand hôtel Vincci La Rabida offre une vue spectaculaire sur la vieille ville et ses monuments emblématiques. L’endroit parfait pour déguster des cocktails créatifs tout en contemplant le coucher de soleil sur les toits de Séville.

Tapas recommandées

Jamon Iberico

Queso Manchego

2. Vue panoramique sur la Giralda : Hotel EME Catedral

Le rooftop de l’Hotel EME Catedral offre probablement l’une des vues les plus captivantes de la cathédrale de Séville. Avec son ambiance moderne et chic, c’est le lieu idéal pour ceux qui cherchent à allier luxe et tradition lors d’un après-midi ou d’une soirée étoilée.

Boissons signature

Sangria de cava

Cocktail Andalusí

3. Ambiance branchée au bord du Guadalquivir : Pura Vida Terraza

Sur les rives du fleuve Guadalquivir, Pura Vida Terraza séduit par son ambiance décontractée et sa carte riche en saveurs locales. Ce rooftop est prisé pour son cadre informel où musique live et couchers de soleil s’allient pour créer des moments magiques.

Sélection de tapas

Gambas al ajillo Tortilla española

4. Plongée dans le quartier vibrant de Triana : Hotel Triana Azotea

Au cœur du pittoresque quartier de Triana, l’Hotel Triana Azotea propose un espace agréable et aéré pour profiter d’une pause gustative. Sa vue imprenable sur le pont Isabel II invite à prolonger la soirée jusqu’aux petites heures.

Must-drinks

Tinto de verano

Mojito

5. Exclusivité et saveurs au Corral del Rey

L’intimiste et élégant Corral del Rey, situé dans le quartier historique de la Alfalfa, est célèbre pour son service impeccable et son ambiance exclusive. C’est le rendez-vous des gourmets à la recherche d’une expérience culinaire supérieure.

Tapas incontournables

Foie gras mi-cuit avec compotée de figues

Croquettes au jambon ibérique

6. Le secret le mieux gardé : La Terraza de San Fernando

Dans le cadre somptueux de l’hôtel Alfonso XIII, La Terraza de San Fernando offre une échappatoire loin du tumulte de la ville. Son décor raffiné et sa carte de tapas sophistiquées en font un joyau caché pour les connaisseurs.

Cocktails à découvrir

Bloody Mary revisité

Andalusian Mule

Avec cette sélection de rooftops, Séville vous promet des instants suspendus entre ciel et terre, où la culture andalouse de la convivialité prend toute son ampleur. Que ce soit pour un début de soirée animé ou une nuit romantique sous les étoiles, chaque terrasse offre une fenêtre unique sur le charme incontesté de Séville.

FAQ Séville vue d’en haut : nos 10 rooftops préférés pour prendre un verre ou manger quelques tapas

Quels sont les dix rooftops les plus populaires à Séville pour prendre un verre et manger des tapas ?

Nos dix rooftops préférés à Séville incluent le Metropol Parasol, l’Hotel Inglaterra, l’Hotel Dona Maria, le Pura Vida Terraza, l’Erida Sky à l’Hotel YH Giralda, le Roof au Hotel Casa Romana, l’Hotel Fernando III, l’Hotel Posada Del Lucero, l’Hotel Fontecruz, et l’Hotel Palacio Alcazar.

Les rooftops de Séville sont-ils ouverts toute l’année ?

La plupart des rooftops à Séville sont ouverts toute l’année, cependant, leurs horaires peuvent varier en fonction de la saison. Il est toujours préférable de vérifier les heures d’ouverture avant de planifier votre visite.

Est-il nécessaire de réserver avant de se rendre dans les rooftops à Séville ?

Dans certains rooftops, il est possible de se présenter sans réservation, surtout pour prendre un verre. Cependant, pour une expérience culinaire, il est généralement recommandé de réserver à l’avance pour garantir une place, surtout pendant la haute saison touristique.

Les rooftops de Séville proposent-ils un choix varié de tapas ?

Oui, les rooftops de Séville offrent généralement une large gamme de tapas, permettant aux visiteurs de goûter à une variété de plats espagnols traditionnels. Les tapas servis peuvent varier de simples olives marinées à des plats plus élaborés comme le poulpe à la Galicienne.

Les rooftops de Séville offrent-ils une belle vue sur la ville ?

Absolument, beaucoup de ces rooftops offrent des vues spectaculaires sur la ville. Les visiteurs peuvent s’attendre à voir des panoramas impressionnants de la cathédrale de Séville, de la Giralda, du quartier de Santa Cruz et du Guadalquivir.