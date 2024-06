Comment rester connecté à l’étranger sans se ruiner ?

Avec près de 1,5 milliard de personnes voyageant à l’étranger chaque année, le coût des communications internationales reste une préoccupation majeure. Qui n’a jamais été surpris par un montant exorbitant sur sa facture de téléphone après un séjour à l’étranger ? Restez connecté tout en minimisant les coûts lors de vos voyages internationaux, ce n’est pas un mythe. Comment réaliser ces économies ? Nous avons rassemblé pour vous des conseils et astuces éprouvés. Continuez à lire cet article, nous allons vous apprendre comment rester connecté sans faire exploser votre budget.

Ce qu’il faut retenir :

Optez pour les cartes SIM locales : À l’arrivée dans un pays étranger, vous pouvez acheter une carte SIM locale qui vous fournira un accès internet à un coût souvent moins élevé que les frais de roaming proposés par votre opérateur.

Bénéficiez de hotspots WiFi gratuits : La plupart des cafés, hôtels et aéroports proposent un accès WiFi gratuit. Toutefois, soyez vigilant à propos de la sécurité des informations que vous partagez sur ces réseaux.

Utilisez des applications de communication en ligne : Skype, WhatsApp, Viber et d’autres peuvent vous permettre de passer des appels et d’envoyer des messages sans frais supplémentaires en utilisant une connexion internet.

Utiliser des espaces Wi-Fi gratuits

Une astuce pertinente pour rester connecté à l’étranger et économiser sur le roaming consiste à utiliser des espaces Wi-Fi gratuits. C’est une option souvent négligée lors de voyages internationaux, mais qui peut vous faire économiser une somme significative.

Cependant, l’usage des réseaux WiFi publics n’est pas sans risques. Il est impératif de veiller à assurer la sécurité de vos données personnelles. Pour cela, ayez toujours un VPN (Virtual Private Network) actif sur votre appareil. Il crypte vos données et empêche quiconque d’infiltrer votre connexion internet. De plus, évitez de réaliser des transactions bancaires ou de saisir des informations sensibles lorsque vous êtes connectés à un tel réseau.

Dans le même temps, trouver des réseaux Wifi gratuits en dehors de votre lieu d’hébergement n’est pas toujours une mission facile. Néanmoins, des restaurants, des cafés, des centres commerciaux, des bibliothèques et même des parcs publics sont souvent équipés de réseaux Wifi accessibles au public et gratuits. Il existe même des applications comme WifiMapper ou Wi-Fi Finder qui repèrent les réseaux disponibles autour de vous.

Le roaming et ses limites

Sûrement vous êtes-vous déjà demandé “Qu’est-ce que le roaming ?`. En termes simples, le roaming, ou itinérance, permet à votre téléphone mobile de se connecter à l’internet et de passer des appels lorsque vous êtes à l’étranger en utilisant les réseaux d’opérateurs locaux. C’est une fonctionnalité très pratique, mais qui peut coûter cher, surtout si vous ne disposez pas de forfait téléphone voyage .

Les tarifs internationaux des données mobiles varient selon les opérateurs et peuvent rapidement faire grimper votre facture. Certaines personnes, suite à un voyage, ont été surprises de découvrir une facture exorbitante, et cela à cause du coût des données à l’étranger.

Pour éviter de tels désagréments, il est conseillé d’éteindre l’itinérance de données lorsque vous n’utilisez pas internet ou de limiter votre consommation de données mobiles. Préférez l’utilisation du Wifi autant que possible. Savoir économiser sur le roaming commence en prenant des précautions et en connaissant bien son forfait mobile. Certains opérateurs offrent des forfaits mobiles internationaux adaptés aux voyageurs, renseignez-vous à ce sujet avant votre voyage.

Gardez à l’esprit que ces informations sont essentielles pour tout voyage et internet. Le monde est à portée de main grâce à la technologie, mais il est crucial de l’utiliser de manière réfléchie et économique.

Utiliser des cartes SIM internationales ou locales

Partir en voyages internationaux c’est aussi se poser la question de comment rester connecté à l’étranger. Une des solutions pour rester en contact sans faire exploser les factures est l’utilisation de cartes SIM internationales ou locales. En effet, ces dernières sont idéale pour voyager sans soucis et à moindre coût.

Les cartes SIM spécial voyage et internet s’avèrent intéressantes grâce à leurs nombreuses fonctionnalités et permettent d’économiser sur le roaming. D’une part, ces cartes offrent une large couverture, permettant aux voyageurs de rester connectés dans plusieurs pays sans changer constamment de carte SIM. Elles proposent des tarifs réduits pour les appels, les SMS et surtout pour l’utilisation d’internet. D’autre part, elles peuvent être rechargeables, ce qui permet de contrôler ses dépenses en limitant le coût des données à l’étranger.

Cependant, leur principal inconvénient réside dans le fait que leur tarification peut être difficile à comprendre. En effet, les tarifs varient généralement en fonction des pays et des forfaits choisis. De plus, si on n’utilise pas tout le crédit, il est souvent perdu, car ces cartes ont une durée de validité limitée.

Les meilleures cartes SIM prépayées pour les voyageurs internationaux

Certaines cartes SIM se détachent du lot grâce à leur offre très avantageuse. La carte SIM internationale de « OneSimCard » par exemple, offrant une couverture dans plus de 200 pays avec des tarifs internationaux des données mobiles et des appels moins chers à l’étranger. Il existe aussi des options comme « TravelSim » ou « GlocalMe G3 » qui proposent des forfaits de données attrayants et des tarifs bas pour les appels.

En plus de ces options, il est également possible de choisir une carte SIM locale à l’arrivée dans le pays de destination. Ces cartes sont généralement moins chères et permettent de disposer d’un forfait téléphone voyage alliant appels, SMS et données internet. Cependant, elles nécessitent un déblocage du téléphone si celui-ci est simlocké, et une certaine connaissance de la langue du pays pour la configuration.

Afin de faire le choix qui vous convient, il est nécessaire de bien étudier les meilleurs forfaits voyage adaptés à vos besoins et de bien comprendre les tarifs proposés par chacun des opérateurs mobiles internationaux.

Les forfaits spéciaux de voyage que proposent les opérateurs mobiles

La plupart des opérateurs proposent des forfaits mobiles internationaux adaptés aux voyageurs. Ces offres permettent généralement de profiter de minutes d’appel, de SMS et de données mobiles pas chères dans le pays de destination. Ces forfaits sont particulièrement intéressants pour ceux qui prévoient de rester plusieurs semaines voire plusieurs mois à l’étranger.

Il convient néanmoins de faire attention aux conditions de ces forfaits, notamment au niveau des frais de hors-forfait qui peuvent rapidement s’ajouter si l’on n’y prête pas attention. Avant de partir, il peut être judicieux de contacter son opérateur pour obtenir des conseils pour économiser sur le roaming et de bien comprendre les conditions de son offre de voyage.

Les applications de communication en ligne : de véritables alternatives pour réduire les coûts

Dans une ère numérique, utiliser des applications de communication gratuite est l’une des meilleures astuces pour rester connecté à l’étranger. Ces applications telles que WhatsApp, Messenger, Skype, Facetime, Telegram, entre autres, vous permettent d’envoyer des messages, de passer des appels vidéo et audio gratuitement, pour autant que vous ayez une connexion internet à l’étranger. Grâce à ces outils, on peut même économiser sur les appels internationaux.

Ça vaut d’ailleurs la peine de noter que la plupart de ces applications vous permettent même d’envoyer des messages à des numéros internationaux. Cependant, il est important de noter que la qualité des appels dépend largement de la qualité de votre connexion internet. Il est donc conseillé d’utiliser ces applications lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi pour garantir une qualité optimale et minimiser l’utilisation des données mobiles pas chères.

Conclusion

Pour profiter de vos voyages internationaux tout en restant connecté et sans vous ruiner, plusieurs options s’offrent à vous. Que ce soit par l’utilisation de Wi-Fi gratuit, par l’achat de cartes SIM prépayées, l’adoption de forfaits mobiles internationaux ou bien l’utilisation d’applications de communication gratuite, vous pouvez rester en contact avec vos proches, travailler à distance ou partager vos aventures sans vous soucier du coût des données à l’étranger.

Il est primordial de chercher à économiser sur le roaming et à anticiper vos besoins en termes de communication. L’essentiel étant de bien se préparer et de bien comprendre les différentes options proposées par vos opérateurs mobiles internationaux. Ainsi, avec une planification minutieuse et l’adoption de quelques stratégies, vous pouvez considérablement réduire les coûts de communication et profiter pleinement de votre voyage en toute sérénité.

Pour en apprendre d’avantage sur comment économiser sur l’internet mobile lors de vos voyages internationaux, n’hésitez pas à consulter nos autres articles sur le sujet. Vous y trouverez une mine d’informations pour vous aider à gérer au mieux votre connexion pas chère à l’étranger et à minimiser vos dépenses.

FAQ : Comment rester connecté à moindre coût lors de voyages internationaux ?

Puis-je utiliser mon forfait mobile habituel à l’étranger ?

Tout dépend de votre fournisseur et de votre forfait, mais dans la plupart des cas, l’utilisation de votre forfait à l’étranger entraîne des frais supplémentaires. Il est donc judicieux de se renseigner sur les options internationales de votre fournisseur ou de prévoir une autre solution.

Quelles sont les alternatives pour rester connecté à moindre coût à l’étranger ?

Il existe plusieurs solutions pour réduire le coût de la connexion lors de vos voyages internationaux. Vous pouvez notamment acheter une carte SIM locale, opter pour un forfait international, utiliser les réseaux Wi-Fi gratuits dans les lieux publics ou encore utiliser un service de roaming international.

Est-ce que l’achat d’une carte SIM locale est économique ?

Dans de nombreux cas, l’achat d’une carte SIM locale peut être une solution plus économique pour rester connecté à l’étranger. Toutefois, cette option nécessite que votre téléphone soit débloqué pour l’utilisation de cartes SIM internationales.

Existe-t-il des applications ou services spécifiques pour économiser sur les coûts de communication à l’étranger ?

Oui, il existe des applications comme Skype, WhatsApp, Facebook Messenger, Viber, entre autres, qui vous permettent de communiquer gratuitement ou à moindre coût en utilisant une connexion internet, que ce soit un réseau Wi-Fi ou des données mobiles.