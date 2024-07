Comment voyager avec des enfants ? Meilleurs conseils

Voyager avec des enfants peut transformer une escapade tranquille en défi épique. Selon une enquête réalisée par YouGov en 2018, 31% des parents estiment que les voyages en famille sont souvent stressants. Comment peut-on alors prévoir un voyage en toute sérénité avec nos petits explorateurs ? Des destinations appropriées aux activités divertissantes et éducatives en route, découvrez comment rendre vos voyages en famille plus agréables et moins stressants. Mesdames et messieurs en quête d’aventure familiale, poursuivez votre lecture et découvrez les conseils précieux que nous avons réunis pour vous.

Ce qu’il faut retenir :

Planification minutieuse : Il est nécessaire de planifier votre voyage en fonction de vos enfants, en tenant en compte leurs temps de sommeil, leurs repas et leurs intérêts. Faites des recherches sur les lieux pour enfants à visiter.

Préparez un sac essentiel pour les enfants : Assurez-vous d’apporter tous les éléments essentiels dont vos enfants auront besoin comme des vêtements supplémentaires, des collations, des jouets et des médicaments nécessaires.

Apprenez à vos enfants sur le voyage : Faites comprendre à vos enfants ce qui se passera, quelle sera la durée du voyage, ils seront donc moins anxieux et plus excités pour l’aventure.

Préparation avant le départ

Choix de la destination

Voyager avec des enfants, qu’il s’agisse de voyager avec un bébé ou de voyager avec des ados, peut sembler complexe, mais il n’est pas impossible de trouver une destination qui plaira à toute la famille. Il est important de sélectionner une destination « kid friendly ». En effet, certaines destinations sont plus appropriées pour des vacances en famille que d’autres. N’hésitez pas à consulter des guides touristiques et des forums dédiés pour trouver les meilleures destinations pour enfants. Lorsqu’on voyage avec des enfants, il est important d’adapter la destination à leur âge, mais également à leurs affinités : certains préfèrent les activités en plein air, d’autres les visites culturelles.

Packaging et organisation

Un aspect extrêmement important lors de l’organisation de vacances en famille est la packing list pour enfants. L’idée est de prévoir uniquement l’essentiel et éviter l’encombrement. Vous pouvez par exemple, mettre dans une valise les affaires de tous le monde et réduire au maximum les objets superflus. De plus, si vous voyagez avec un bébé ou des enfants en bas âge, n’oubliez pas toutes les petites choses dont ils pourraient avoir besoin : une petite couverture pour se réchauffer, un doudou ou une tétine pour les rassurer… Organisez-vous également en termes de documents nécessaires : passeports, papiers d’identité, carte d’assurance maladie, etc.

Sensibiliser les enfants au voyage

Avant le départ, il est également important de préparer les voyages d’enfants. Les sensibiliser au voyage est un excellent moyen de les rendre plus réceptifs et positifs. Faites-les participer à la préparation du voyage, partagez avec eux les détails de l’itinéraire, les lieux que vous allez visiter et pourquoi vous les avez choisis. N’hésitez pas à leur montrer des photos et des vidéos de la destination choisie pour éveiller leur curiosité. Leur expliquer à l’avance que les règles seront peut-être différentes de celles à la maison, que les menus ne seront pas les mêmes qu’ils en ont l’habitude, peut permettre d’éviter certains conflits pendant le séjour. Rappelez-vous qu’il s’agit aussi de leur voyage, donc incluez-les autant que possible.

Conseils pour le transport

Lorsqu’il s’agit de voyager avec des enfants, le passage du transport peut être un véritable défi. Voici quelques suggestions pour rendre ces moments plus supportables.

En voiture

En voiture avec des enfants peut parfois s’avérer être un défi. Vous devez vous assurer que les enfants sont à l’aise et occupés pendant le trajet. Parmi nos conseils :

– Assurez-vous que chaque enfant possède les équipements de sécurité appropriés comme le siège-auto.

– Prévoyez des arrêts réguliers pour que vos enfants puissent se dégourdir les jambes et se rafraîchir.

– Gardez à portée de main des snacks, des boissons et des jeux pour l’amusement pendant les trajets longs.

– Pour les longs trajets, essayez de planifier votre voyage pendant les heures de sieste de votre enfant ou même pendant la nuit.

En avion

Voler avec des enfants peut également être éprouvant, mais vous pouvez le rendre plus gérable avec quelques astuces :

– Expliquez à vos enfants ce qui va se passer, surtout si c’est le leur premier vol. Cela les aidera à comprendre le processus et à diminuer leur anxiété.

– Pour faire face à la pression dans les oreilles lors du décollage et de l’atterrissage, donnez-leur quelque chose à sucer ou à mâcher.

– Emballez beaucoup de distractions légères comme des livres, des jouets et des jeux d’arcade dans votre bagage à main pour éviter l’ennui pendant le vol.

– N’oubliez pas le packing list pour enfants comme les vêtements de rechange, des couches pour bébé ainsi que des médicaments de base.

En train

Voyager avec des enfants en train est une autre option qui peut être agréable pour toute la famille. Voici quelques recommandations pour les parents :

– Recherchez les options de train spécifiques aux familles. Certaines compagnies offrent des espaces réservés aux familles avec beaucoup d’espace et de commodités.

– Comme pour les autres modes de transport, n’oubliez pas d’emballer des divertissements pour éviter que vos enfants ne s’ennuient.

– Préparez un pique-nique pour le voyage en train. Cela permettra non seulement d’économiser de l’argent, mais aussi d’éviter les options de restauration pas toujours très saines de la gare ou du train.

– Enfin, ne perdez pas de vue les enfants, surtout dans les gares bondées.

Les voyages peuvent être un excellent moyen pour la famille de se rapprocher et de vivre de nouvelles expériences ensemble. Quel que soit le type de transport avec enfants que vous choisissez, la clé est de bien préparer le voyage pour assurer la sécurité et le confort de tous.

Rendre le séjour agréable

Activités à privilégier

Une fois à destination, assurer le bien-être de vos enfants est primordial. Sélectionner les activités à faire pendant le voyage can be un défi. L’idée est de trouver un juste milieu entre ce qui peut plaire aux adultes et intéresser les enfants pour des vacances en famille réussies. N’oubliez pas que des activités trop axées sur les adultes peuvent ennuyer les enfants.

Renseignez-vous donc au préalable sur les activités enfants en voyage disponibles à votre destination. Pensez à des activités éducatives telles que des sorties en musée, des visites de sites historiques ou des ateliers d’arts et de culture. Le plaisir est tout aussi essentiel : des parcs d’aventure, des plages, des zoos ou des parcs à thème peuvent divertir vos enfants.

Alimentation et repos

L’aspect nutritif est un élément crucial lors des vacances en famille. Vérifiez les available options de nourriture pour enfants en voyage. Favourisez des repas sains et équilibrés, mais permittez quelques exceptions pour essayer les spécialités locales. Prévoyez toujours des collations saines à portée de main pour éviter la faim en chemin.

Le repos est tout aussi essentiel. Veillez à respecter les routines de sommeil de vos enfants autant que possible pour éviter les sentiments de fatigue et d’irritabilité. Si vous voyagez avec un bébé ou des enfants en bas âge, prévoyez suffisamment de temps pour les siestes pendant la journée.

Pour en savoir plus

Au final, la clé pour bien préparer son voyage avec des enfants réside dans la planification, la flexibilité et la patience. Avec les conseils pour voyager avec des enfants mentionnés ici, il est possible de rendre le voyage moins stressant et plus agréable pour vous et vos enfants. Qu’il s’agisse de la préparation du voyage, du transport ou du choix des activités, chaque étape compte pour assurer un voyage en famille réussi.

N’oubliez pas que chaque enfant est différent et que ce qui fonctionne pour un enfant peut ne pas fonctionner pour un autre. Le plus important est de faire de ce voyage une belle aventure familiale, pleine d’apprentissages et de souvenirs mémorables. Bonnes vacances !

FAQ : Quels sont les meilleurs conseils pour voyager avec des enfants ?

1. Quel est le meilleur moyen de transporter pour le voyage avec des enfants ?

R: Le meilleur moyen dépend de votre destination et la durée du voyage. Pour les longs trajets, l’avion peut être préférable, tandis que pour les voyages plus courts, la voiture offre plus de flexibilité. Assurez-vous d’avoir des activités pour occuper les enfants pendant le voyage.

2. Comment faire pour que les enfants restent calmes et occupés pendant le voyage ?

R: Emportez avec vous des jeux, des livres, de la musique ou des films pour les divertir pendant le voyage. Planifiez également des pauses régulières pour les laisser décompresser et bouger un peu.

3. Que faut-il emporter lors d’un voyage avec des enfants ?

R: En plus des vêtements et des articles de toilette, pensez à emporter des médicaments essentiels, des collations, des jouets, des couches (si nécessaire), et bien sûr, tous les documents nécessaires comme les passeports et les assurances.

4. Comment préparer les enfants pour un long voyage ?

R: Parlez-leur du voyage en avance pour qu’ils sachent à quoi s’attendre. Expliquez-leur combien de temps cela prendra et quels seront les activités et les sites qu’ils verront. Même chose pour les temps de pause et de sommeil.

5. Comment gérer le décalage horaire chez les enfants ?

R: Essayez d’ajuster leur horaire de sommeil quelques jours avant le voyage pour les préparer au nouveau fuseau horaire. Une fois à destination, encouragez une activité en plein air pour aider leur corps à s’ajuster naturellement à la lumière du jour.